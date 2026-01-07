Jovem de 16 anos baleado em Oeiras

Daniela Rodrigues
Ontem às 08:31
Polícia (Getty Images)

Vítima recebeu tratamento hospitalar

Um jovem de 16 anos foi atingido por um disparo de arma de fogo, na madrugada de quarta-feira, na Avenida Gaspar Corte Real, em Talaíde, no concelho de Oeiras.

Uma viatura circulava naquela artéria quando um dos ocupantes efetuou disparos, tendo um deles atingido o menor na perna esquerda. Apesar da gravidade do incidente, a vítima não corre risco de vida.

O jovem foi prontamente transportado para uma unidade hospitalar por familiares, onde recebeu assistência médica.

O caso foi comunicado às autoridades. A PJ assumiu a investigação.

