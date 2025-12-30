Japão regista recorde de incursões chinesas nas águas próximas das ilhas Senkaku

Agência Lusa , MM
30 dez 2025, 07:31
Japão

Notícia surge num momento de tensão diplomática entre Tóquio e Pequim em torno da questão de Taiwan

A Guarda Costeira do Japão detetou navios chineses nas imediações das ilhas Senkaku durante 356 dias ao longo de 2025, estabelecendo um novo recorde anual, noticiou esta terça-feira o jornal nipónico Asahi, citando dados oficiais.

As embarcações foram observadas na chamada "zona contígua" às águas territoriais japonesas, de acordo com os registos mensais divulgados pela Guarda Costeira do Japão. A marca supera em um dia o anterior recorde, registado em 2024, segundo a agência noticiosa Kyodo.

A notícia surge num momento de tensão diplomática entre Tóquio e Pequim em torno da questão de Taiwan. Em novembro, a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmou no parlamento que um eventual ataque chinês à ilha autogovernada poderia justificar a intervenção das Forças de Autodefesa japonesas, em apoio aos Estados Unidos.

As declarações provocaram uma reação negativa de Pequim, que apelou aos cidadãos chineses para evitarem viagens ao arquipélago japonês e impôs restrições à importação de produtos do mar do Japão.

Segundo o Asahi, além da presença constante na zona contígua, os navios chineses chegaram por várias vezes a entrar nas águas territoriais japonesas.

Em março, um navio da Guarda Costeira chinesa permaneceu 92 horas nessas águas, estabelecendo um novo recorde de permanência. Em maio, um helicóptero chinês violou o espaço aéreo japonês após descolar de um navio localizado dentro do território marítimo japonês, no primeiro incidente do género registado.

A Guarda Costeira chinesa expulsou ainda, no início de dezembro, um barco de pesca japonês que alegadamente entrou de forma ilegal em águas próximas às ilhas disputadas.

As ilhas Senkaku – conhecidas como Diaoyu na China – são administradas pelo Japão desde 2012, mas reivindicadas por Pequim e por Taipé. O litígio intensificou-se após a nacionalização, por parte de Tóquio, de três das ilhas em setembro de 2012.

Situado no mar do Leste da China, o arquipélago não é habitado, mas tem grande importância geoestratégica e acredita-se que nas suas águas possam existir reservas significativas de gás e petróleo. As Senkaku localizam-se a cerca de 150 quilómetros a nordeste de Taiwan, que também reclama soberania sobre as ilhas.

