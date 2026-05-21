"Vamos trabalhar nisso": presidentes de Taiwan e dos EUA dispostos a dialogar diretamente

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Declarações surgem depois de Trump ter realizado uma visita à China

Os presidentes de Taiwan e Estados Unidos manifestaram disponibilidade para dialogar, um gesto sem precedentes entre líderes em funções de ambos os governos e que poderá pôr em risco a relativa estabilidade das relações entre Washington e Pequim.

“Além de estar comprometido em manter o 'status quo' estável no estreito de Taiwan, o Presidente [William] Lai também está disposto a iniciar conversações com o Presidente [Donald] Trump”, indicou esta terça-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan num comunicado enviado à agência de notícias EFE.

Trump afirmou na quarta‑feira que falaria com o presidente taiwanês, uma semana após a visita a Pequim, na qual disse ter “falado muito” sobre a ilha com o homólogo chinês, Xi Jinping.

“Falarei com ele. Falo com toda a gente”, declarou Trump a jornalistas quando questionado se seria possível dialogar com o dirigente taiwanês, algo que Pequim considera uma linha vermelha.

“Vamos trabalhar nisso, o problema de Taiwan”, acrescentou.

Os presidentes dos Estados Unidos e de Taiwan não mantêm comunicações diretas desde que Washington rompeu os laços diplomáticos com Taipé e estabeleceu relações com Pequim em 1979.

Trump, que lidera um dos principais aliados militares de Taiwan, advertiu na semana passada os dirigentes da ilha contra qualquer proclamação de independência.

“Não quero que alguém declare a independência e depois esperem que façamos 15 mil quilómetros para ir à guerra”, disse, segundo um excerto divulgado na sexta‑feira pelo canal de televisão Fox News.

Em dezembro, o Governo norte‑americano aprovou a segunda venda de armas a Taiwan desde o regresso de Trump ao poder, no valor de 11,1 mil milhões de dólares (10,2 mil milhões de euros), mas o Presidente ainda não tomou a decisão sobre as entregas adicionais solicitadas por Taipé.

Trump, que visitou oficialmente Pequim na semana passada, adiantou que falou com o Presidente chinês, Xi Jinping, sobre Taiwan “durante toda a noite”, incluindo a eventual venda de armas norte-americanas a Taipé.

De acordo com a agência de notícias estatal chinesa Xinhua, Xi terá avisado Trump que a “má gestão” da questão pode levar a China e os Estados Unidos a um confronto.