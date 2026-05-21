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"Vamos trabalhar nisso": presidentes de Taiwan e dos EUA dispostos a dialogar diretamente

Agência Lusa , TFR
Há 21 min
Taiwan (fonte Getty)
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Declarações surgem depois de Trump ter realizado uma visita à China

Os presidentes de Taiwan e Estados Unidos manifestaram disponibilidade para dialogar, um gesto sem precedentes entre líderes em funções de ambos os governos e que poderá pôr em risco a relativa estabilidade das relações entre Washington e Pequim.

“Além de estar comprometido em manter o 'status quo' estável no estreito de Taiwan, o Presidente [William] Lai também está disposto a iniciar conversações com o Presidente [Donald] Trump”, indicou esta terça-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan num comunicado enviado à agência de notícias EFE.

Trump afirmou na quarta‑feira que falaria com o presidente taiwanês, uma semana após a visita a Pequim, na qual disse ter “falado muito” sobre a ilha com o homólogo chinês, Xi Jinping.

“Falarei com ele. Falo com toda a gente”, declarou Trump a jornalistas quando questionado se seria possível dialogar com o dirigente taiwanês, algo que Pequim considera uma linha vermelha.

“Vamos trabalhar nisso, o problema de Taiwan”, acrescentou.

Os presidentes dos Estados Unidos e de Taiwan não mantêm comunicações diretas desde que Washington rompeu os laços diplomáticos com Taipé e estabeleceu relações com Pequim em 1979.

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Trump, que lidera um dos principais aliados militares de Taiwan, advertiu na semana passada os dirigentes da ilha contra qualquer proclamação de independência.

“Não quero que alguém declare a independência e depois esperem que façamos 15 mil quilómetros para ir à guerra”, disse, segundo um excerto divulgado na sexta‑feira pelo canal de televisão Fox News.

Em dezembro, o Governo norte‑americano aprovou a segunda venda de armas a Taiwan desde o regresso de Trump ao poder, no valor de 11,1 mil milhões de dólares (10,2 mil milhões de euros), mas o Presidente ainda não tomou a decisão sobre as entregas adicionais solicitadas por Taipé.

Trump, que visitou oficialmente Pequim na semana passada, adiantou que falou com o Presidente chinês, Xi Jinping, sobre Taiwan “durante toda a noite”, incluindo a eventual venda de armas norte-americanas a Taipé.

De acordo com a agência de notícias estatal chinesa Xinhua, Xi terá avisado Trump que a “má gestão” da questão pode levar a China e os Estados Unidos a um confronto.

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Temas: Taiwan EUA Dialogar Negociações China
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