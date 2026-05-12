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Taiwan quer "reforçar cooperação" com os EUA para uma "dissuasão eficaz"

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 59min
Taiwan (AP)

Donald Trump, que chega na quarta-feira à noite a Pequim, minimizou o risco de uma invasão da ilha pela China

Taiwan manifestou esta terça-feira o desejo de "reforçar a cooperação" com os Estados Unidos, depois de o presidente norte-americano ter declarado que a venda de armas a Taipé seria discutida durante uma viagem a Pequim.

"Continuaremos também a reforçar a cooperação com os Estados Unidos e a desenvolver capacidades de dissuasão eficazes para mantermos conjuntamente a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan", afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Hsiao Kuang-wei, numa conferência de imprensa regular.

Na segunda-feira, o presidente norte-americano afirmou que vai debater com o homólogo chinês a venda de armas dos Estados Unidos a Taiwan durante a viagem que vai realizar a Pequim.

”Vou ter essa conversa com o Presidente Xi [Jinping]. O Presidente Xi gostaria que não o fizéssemos [vender armas a Taiwan], e terei essa conversa”, respondeu Donald Trump, quando questionado pela imprensa na Sala Oval da Casa Branca.

Trump fez estas declarações apesar de a posição histórica dos Estados Unidos, consagrada na política impulsionada desde a Presidência de Ronald Reagan em 1982 e conhecida como as “seis garantias”, estabelecer que Washington não consultará Pequim sobre decisões relativas à venda de armamento defensivo a Taiwan.

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Donald Trump, que chega na quarta-feira à noite a Pequim, minimizou o risco de uma invasão da ilha pela China.

"Não creio que isso vá acontecer", acrescentou a respeito de Taiwan, considerando que a "ótima relação" com o homólogo chinês impedirá tal iniciativa por parte de Pequim.

"Xi Jinping sabe que não quero que isso aconteça", disse.

O republicano sublinhou, na mesma conferência de imprensa, que tem “uma excelente relação” com Xi, com quem disse estar a fazer “muitos negócios”.

“Tenho muito respeito por ele e espero que ele também me respeite. Ele não respeitou o nosso governo anterior, o de Joe Biden”, afirmou.

Espera-se que, entre outros assuntos, os dois líderes abordem a venda de armamento e o apoio norte-americano à ilha, depois de Xi ter instado Trump, em fevereiro, a “agir com prudência” no que diz respeito ao envio de armas para Taipé.

Pequim considera Taiwan uma província rebelde e uma “parte inalienável” do território chinês, pelo que não descartou o uso da força para assumir o controlo, algo que o Governo taiwanês condena veementemente.

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