Há um território a olhar ansiosamente para Trump e Xi enquanto espera por 14 mil milhões

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Assunto vai estar em cima da mesa durante a reunião entre os dois homens mais poderosos do mundo

Enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reúne com o líder chinês Xi Jinping esta semana, Taiwan acompanha nervosamente de longe para verificar se o seu estatuto político e as compras de armamento essencial serão abordados nas discussões entre os dois líderes.

Embora as autoridades taiwanesas tenham manifestado publicamente confiança na força da sua parceria com os EUA, alguns responsáveis ​​e analistas norte-americanos, atuais e antigos, questionam se Trump, com a sua postura transacional, poderá oferecer concessões a Xi em relação a Taiwan, especialmente se procurar a ajuda do líder chinês para negociar o fim da guerra com o Irão.

Ao abrigo da antiga política de "Uma Só China", os EUA reconhecem a posição da China de que Taiwan faz parte da China, mas nunca reconheceram oficialmente a reivindicação do Partido Comunista sobre a ilha autogovernada. Washington mantém relações não oficiais robustas com Taiwan e vendeu milhares de milhões de dólares em armamento avançado à ilha, com aprovação bipartidária, mas mantém-se intencionalmente ambíguo sobre se uma possível intervenção militarmente em caso de ataque chinês.

Embora os responsáveis ​​governamentais tenham afirmado que a política dos EUA em relação a Taiwan permanece inalterada, existem preocupações de que Trump possa prejudicar a ilha democrática de mais de 23 milhões de habitantes através de ações ou palavras - intencionalmente ou não.

Trump e Xi têm mantido um diálogo contínuo sobre Taiwan - no ano passado, Trump disse que o líder chinês prometeu não invadir a ilha enquanto o seu homólogo norte-americano estivesse em funções - e agora espera-se que o assunto seja abordado quando os dois se encontrarem, de acordo com várias fontes familiarizadas com o planeamento.

Na segunda-feira, Trump disse que iria discutir a venda de armas norte-americanas a Taiwan com Xi - um comentário que intensificou as preocupações de que as futuras vendas possam ser prejudicadas.

“Vou ter essa conversa”, confirmou Trump aos jornalistas na Sala Oval. “O presidente Xi gostaria que não a tivéssemos. E eu terei essa conversa.”

Trump ainda não avançou formalmente com um pacote de venda de armas a Taiwan no valor de cerca de 14 mil milhões de dólares. Pequim, por sua vez, tem-se oposto consistentemente à venda de armas a Taiwan.

Um grupo bipartidário de senadores, ainda antes da viagem, instou Trump a notificar formalmente o Congresso de que estas vendas para a ilha foram aprovadas pelo governo.

“O senhor deve deixar claro a Pequim que, enquanto procura equilibrar as condições económicas, o apoio americano a Taiwan não está em negociação”, escreveram. Um alto funcionário norte-americano destacou o histórico de vendas de armas do governo a Taiwan, que incluiu mais de 11 mil milhões de dólares em vendas em dezembro passado - uma das maiores da história - como um sinal do compromisso dos EUA com a ilha.

Durante a visita de Trump, Xi poderá tentar obter algumas concessões que a China poderá anunciar mais tarde, disse um antigo alto funcionário do governo norte-americano.

“Tal concessão poderia resumir-se a algo como criticar Taiwan, criticar o presidente de Taiwan ou concordar implicitamente em não avançar com o próximo grande pacote de vendas de armas planeado para Taiwan”, disse o responsável, referindo que isso enviaria uma mensagem forte a Taipé.

A China sente certamente que está a entrar nas negociações com poder negocial para prosseguir as suas próprias concessões. Fontes chinesas familiarizadas com o assunto disseram recentemente à CNN que Pequim vê com cautela o conflito de meses do seu adversário com o Irão, em particular, como um fator que pode fortalecer a sua posição negocial.

A devolução de Taiwan - que o Partido Comunista Chinês reivindica, mas nunca controlou - é publicamente um dos objetivos a longo prazo mais importantes de Xi.

Taiwan está também a acompanhar de perto o encontro entre Trump e Xi.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Lin Chia-lung, afirmou esta semana que continua confiante nas relações com Washington e sublinhou que os EUA asseguraram reiteradamente a Taipé que a sua política em relação a Taiwan não irá mudar.

Mas também reconheceu a ansiedade em torno da cimeira, dizendo: "É claro que esperamos que a cimeira Trump-Xi não traga surpresas em relação a questões ligadas a Taiwan".

O vice de Lin foi mais franco numa entrevista à Bloomberg no final de abril.

"O que mais tememos é colocar Taiwan na agenda da conversa entre Xi Jinping e o presidente Trump", disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da China, François Wu. "Estamos preocupados e precisamos de evitar que isso aconteça".

Um responsável de segurança nacional de Taiwan disse à CNN que receberam garantias antes da viagem de Trump.

"As autoridades norte-americanas reafirmaram repetidamente nos últimos dias o seu firme apoio a Taiwan", disse a fonte.

"O maior risco para Taiwan em relação a este encontro Trump-Xi não é o próprio Trump. É a China", acrescentou a fonte.

Os argumentos de Xi

Xi Jinping apresentará também, quase certamente, os seus argumentos sobre o porquê de Taiwan pertencer à China, de acordo com múltiplas fontes familiarizadas com as expectativas das autoridades norte-americanas e taiwanesas antes do encontro, em declarações à CNN. Xi afirmou que a reunificação de Taiwan com a China continental é “incontornável” e recusou-se a descartar o uso da força.

Considerando que Trump se mostrou recetivo ao argumento do presidente russo, Vladimir Putin, de que a Ucrânia pertence à Rússia, Xi pode tentar apresentar um argumento semelhante em relação a Taiwan, disse uma das fontes.

A China já indicou que Taiwan representa “o maior risco” na sua relação com os EUA. “Os EUA devem honrar os seus compromissos e fazer a escolha certa, abrindo um novo espaço para a cooperação sino-americana e envidando os esforços necessários para a paz mundial”, declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, ao secretário de Estado Marco Rubio num telefonema no final de abril, de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China.

Rubio afirmou na semana passada que a política dos EUA em relação a Taiwan “permanece inalterada”.

“Não creio que seja um tema central da nossa viagem, mas será certamente um assunto discutido”, disse Rubio.

De acordo com a Lei das Relações com Taiwan, em vigor há décadas, Washington é também obrigado por lei a fornecer a Taiwan os meios para se defender. No entanto, alguns responsáveis ​​americanos e taiwaneses há muito que temem que Trump possa estar inclinado a usar Taiwan como moeda de troca em busca de algum tipo de grande acordo com a China. Taiwan produz componentes essenciais utilizados na inteligência artificial e na tecnologia de defesa utilizada nos Estados Unidos.

As autoridades taiwanesas têm sublinhado que estão a tomar medidas para assumir mais responsabilidade pela sua própria defesa, depois de Trump se ter queixado repetidamente e alto e bom som de que os aliados dos EUA não pagam a sua parte justa.

As autoridades taiwanesas mantêm também contacto constante com as Forças Armadas dos EUA através dos comandantes do Comando Indo-Pacífico (INDOPACOM) - um canal de comunicação fundamental que permanece praticamente inalterado pelas mudanças de prioridades da Casa Branca, segundo uma fonte familiarizada com o acordo.

Entretanto, as autoridades taiwanesas estão preocupadas com o facto de o esgotamento dos stocks de armas dos EUA poder ter impacto nos sistemas já adquiridos por Taiwan e ainda não entregues, embora se sintam encorajadas pelos esforços do governo para resolver o problema.

O exército norte-americano reduziu significativamente o seu stock de mísseis essenciais durante a guerra com o Irão, criando um "risco a curto prazo" de ficar sem munições num futuro conflito, caso este ocorra nos próximos anos, como relata a CNN.

O número de munições críticas que restam nos stocks americanos já não é suficiente para enfrentar um adversário como a China, e provavelmente levará anos para que o stock regresse aos níveis pré-guerra, de acordo com uma nova análise conduzida pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

O parlamento taiwanês, controlado pela oposição, aprovou na semana passada uma despesa extra com a defesa de 25 mil milhões de dólares, um valor significativamente inferior aos 40 mil milhões de dólares que o governo tinha inicialmente tentado aprovar.

Embora não haja indícios de uma incursão militar iminente, Taiwan está a preparar-se ativamente para a possibilidade de uma invasão chinesa. E a China continua a preparar o terreno para tal movimento com frequentes exercícios militares em torno da ilha.

Mas há otimismo entre alguns analistas.

Piero Tozzi, diretor sénior de Política da China no America First Policy Institute, diz que Trump “compreende a importância de Taiwan”.

“É realmente a linha da frente da nossa defesa, a defesa da pátria”, completa Tozzi. “Não acho que os taiwaneses tenham nada com que se preocupar.”

Will Ripley e Wayne Chang, da CNN em Taipei, contribuíram para esta reportagem