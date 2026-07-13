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Taiwan inicia cinco dias de inéditas “manobras de defesa conjunta” perante pressão de Pequim

Agência Lusa , NM
Há 2h e 14min
Taiwan (fonte Getty)
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Taipei explica que os exercícios dão continuidade aos simulacros de "preparação imediata para combate" realizados no mês passado

As Forças Armadas de Taiwan iniciam esta segunda-feira inéditas "manobras de defesa conjunta", num contexto de crescente atividade militar e marítima da China continental em torno da ilha, informaram fontes oficiais.

Em comunicado divulgado no domingo, o ministério da Defesa Nacional de Taiwan indicou que os exercícios, que decorrem até 17 de julho, integram o plano anual de treino conjunto das forças armadas e dão continuidade aos simulacros de "preparação imediata para combate" realizados no mês passado.

"O principal objetivo é treinar as tropas durante a fase de operações defensivas para que, sob um mecanismo descentralizado de comando e controlo, se familiarizem com as diferentes missões de ação conjunta, reforcem a coordenação e a cooperação entre os ramos militares e alcancem o objetivo das operações conjuntas de defesa territorial", indicou o ministério.

A tutela da Defesa acrescentou que os exercícios decorrerão com "tropas reais, terreno real, tempo real, equipamento real e execução real", recorrendo a diferentes cenários para que os comandos e unidades de todos os níveis reforcem a integração de recursos e a capacidade de combate.

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Segundo fontes militares citadas pela agência noticiosa CNA, estes exercícios servirão de preparação para as manobras militares anuais Han Kuang, agendadas para decorrer entre 05 e 14 de agosto.

Os exercícios coincidem com um aumento da presença marítima chinesa nas águas a leste de Taiwan, uma zona considerada estratégica por constituir a principal via através da qual Taipé poderá receber apoio externo em caso de bloqueio ou invasão.

O ministério da Defesa de Taiwan contabilizou no mês passado mais de 200 navios de guerra e outras 111 embarcações governamentais chinesas nas imediações da ilha, acima dos 40 e 44 navios oficiais detetados, respetivamente, em abril e maio.

Pequim considera Taiwan uma "parte inalienável" do território chinês e não exclui o recurso à força para assumir o controlo da ilha, posição rejeitada pelas autoridades taiwanesas, que defendem que apenas os 23 milhões de habitantes de Taiwan têm o direito de decidir o seu futuro político.

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Temas: Taiwan China
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