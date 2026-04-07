A maneira como Trump se tem comportado está a deixar Taiwan desconfiada

Há 1h e 25min

Taiwan precisa das armas dos EUA - a questão é que, além nos atrasos na entrega dessas armas, a forma como Trump se tem comportado no Irão e com os demais aliados causa apreensão em Taiwan, que tem o problema China para resolver. Um problema China que é sobretudo uma ameaça China

Armas dos EUA ou amizade da China? A volatilidade da guerra de Trump no Irão reacende o debate em Taiwan

análise de Will Ripley e Wayne Chang , CNN

Durante o fim de semana do feriado de Qingming em Taiwan, enquanto as famílias limpavam as sepulturas dos seus antepassados e se reuniam à volta das mesas de jantar, um debate familiar ressurgiu: deve esta ilha democrática confiar ainda mais nos Estados Unidos para a sua segurança ou tentar reduzir as tensões através do compromisso com a China?

Para alguns, a guerra no Irão levantou questões urgentes sobre quanta atenção os EUA podem sustentar se múltiplas crises se desenrolarem ao mesmo tempo. Os atrasos nas entregas de armas, os stocks de armamento a esgotarem e a abordagem transacional do presidente Donald Trump em relação aos aliados e parceiros reforçam essas dúvidas.

Esse debate acentua-se esta semana com a viagem de Cheng Li-wun, a impetuosa presidente do principal partido da oposição de Taiwan, o Kuomintang (KMT), que se dirige à China para uma visita de seis dias que pode incluir um encontro histórico com Xi Jinping, em Pequim.

Se Cheng se encontrar com Xi — que a convidou na qualidade de Xi enquanto chefe do Partido Comunista Chinês —, será o primeiro encontro oficial numa década entre um presidente em exercício do KMT e o líder máximo da China. Ocorrerá também antes da cimeira de Trump com Xi em maio, onde se espera que Taiwan seja um tema central na agenda.

Cheng descreveu a sua visita como uma viagem de pacificação, proclamando que é um primeiro passo para reduzir as tensões entre Taipé e Pequim, que prometeu um dia assumir o controlo de Taiwan, se necessário pela força.

“A guerra não é um destino inevitável no estreito”, disse Cheng. “Esperamos que a visita abra caminho para que as relações entre os dois lados do estreito entrem numa primavera amena e calorosa.”

A visita surge numa altura em que a pressão sobre Taiwan, tanto de Washington, DC, como de Pequim, aumenta. No mesmo dia em que Pequim estendeu publicamente o convite a Cheng, um grupo bipartidário de senadores dos EUA aterrou em Taipé para instar os legisladores taiwaneses a aprovarem o plano de defesa de 40 mil milhões de dólares do presidente Lai Ching-te, ecoando a mensagem da administração Trump de que a paz vem através da força.

Armas americanas ou amizade chinesa?

Taiwan já comprometeu dezenas de milhares de milhões de dólares em sistemas de armas dos EUA, incluindo caças e mísseis. Alguns desses sistemas foram aprovados há anos, mas ainda não foram entregues. Esse atraso tornou-se um argumento central para os legisladores da oposição, que questionam por que razão se está a pressionar por despesas adicionais antes de as encomendas existentes chegarem.

A disputa bloqueou o plano de defesa do presidente Lai numa legislatura controlada pela oposição e expôs divisões dentro do próprio KMT.

"A justaposição entre os senadores dos EUA e a próxima viagem à China demonstra realmente como os dois principais partidos políticos estão a tentar vender a sua mensagem", diz Lev Nachman, professor de ciência política na Universidade Nacional de Taiwan.

Para o Partido Democrático Progressista (DPP), no poder, a segurança vem do fortalecimento dos laços com os EUA e do investimento na dissuasão. Para o KMT, o argumento é que baixar as tensões com a China reduz o risco de a dissuasão vir a ser testada.

Soldados do Exército de Libertação Popular chinês (PLA) disparam um foguete durante exercícios militares na ilha de Pingtan, o ponto mais próximo de Taiwan, a 30 de dezembro de 2025 foto Adek Berry/AFP/Getty Images

"Taiwan quer tudo"

Para muitos em Taiwan, parece que a ilha está a ser puxada em direções opostas.

A maioria dos taiwaneses sente grande orgulho naquilo que a sua sociedade alcançou num período de tempo relativamente curto. A ilha só realizou as suas primeiras eleições democráticas no início da década de 1990, após décadas de lei marcial sob o KMT. Hoje, produz quase todos os semicondutores mais avançados do mundo, o que lhe confere um papel desproporcionado na cadeia de abastecimento tecnológica global e na economia.

Mas esse sucesso traz consigo uma pressão intensa. Taiwan situa-se ao longo do que os estrategas militares chamam a primeira cadeia de ilhas, uma faixa de território que vai do Japão, passa por Taiwan e desce em direção às Filipinas, vista tanto por Pequim como por Washington, DC, como uma linha crítica de controlo no Pacífico ocidental.

Para a China, trazer Taiwan para sob o seu domínio permitiria romper essa barreira e expandir o seu alcance militar. Para os Estados Unidos e os seus aliados, manter Taiwan fora das mãos de Pequim é central para preservar o atual equilíbrio de poder na região.

A opinião pública em Taiwan reflete esta tensão. O apoio à unificação com a China continua baixo. A maioria dos taiwaneses é favorável à manutenção do status quo e a evitar o conflito.

Desde que assumiu a liderança do KMT no ano passado, Cheng tem tentado enquadrar a abordagem do partido como prática. Ao anunciar a visita, argumentou que Taiwan não deve ser empurrado para o confronto.

Também rejeitou a ideia de que Taiwan tem de escolher entre os Estados Unidos e a China.

“As crianças pequenas escolhem”, disse recentemente. “Taiwan quer tudo.”

Esse argumento encontra eco junto de alguns eleitores que receiam o conflito, mas desconfiam de Pequim. Permite ao KMT apresentar o envolvimento como a única forma de reduzir o risco, em contraste com a política do DPP de reforço da dissuasão militar.

Antes da viagem, o KMT reforçou a sua mensagem de falar de paz, publicando uma fotografia nas redes sociais com slogans como “a paz é o verdadeiro amor de Taiwan” e “a provocação não trará paz”, críticas veladas ao DPP, que está no poder.

Mas o que Cheng pode alcançar na sua viagem continua por saber.

Nachman, o cientista político, diz que o ponto-chave a observar será quanta margem de manobra ela conserva numa visita rigidamente controlada por Pequim.

Alguns eleitores em Taiwan estão a moderar as suas expectativas em relação à visita de Cheng.

“Acho que os governos de ambos os lados partilham a responsabilidade de reduzir as tensões”, diz Peng, cerca de 50 anos e residente em Taipé. “Afinal, ela é a líder do KMT. É natural que tente fazer o que puder.”

“Não terei expectativas particularmente elevadas”, disse a senhora Chiang, residente em Taipé, na casa dos 30 anos. “Se disso resultará realmente alguma coisa, isso já é outra história.”

Mesmo que as tensões pareçam aliviar, disse ela, isso será provavelmente temporário.

“No máximo, seria apenas um abrandamento de curto prazo”, disse. “O pensamento fundamental de Pequim não mudou.”