Vírus mata 72 tigres em parque de vida selvagem na Tailândia

Há 2h e 31min

Testes detetaram a presença do vírus da esgana canina, altamente contagioso, bem como bactérias que afetam o sistema respiratório

As autoridades do norte da Tailândia disseram que 72 tigres morreram nas últimas semanas num parque de vida selvagem devido a uma infeção viral e bacteriana.

Os testes detetaram a presença do vírus da esgana canina, altamente contagioso, bem como bactérias que afetam o sistema respiratório, informou o Departamento Provincial de Pecuária de Chiang Mai, em comunicado, na sexta-feira.

"Quando os tigres adoecem, é mais difícil detetar a doença do que em animais como gatos ou cães. Quando percebemos que estavam doentes, já era tarde demais", disse o diretor do Departamento de Pecuária da Tailândia, Somchuan Ratanamungklanon, à imprensa local.

Os felinos pertenciam ao parque de vida selvagem Tiger Kingdom, de propriedade privada. Os turistas podem "abraçar, tocar e tirar fotografias de perto com os tigres" no local, de acordo com a página do parque na Internet.

"Estes tigres morreram como viveram: em sofrimento, cativeiro e medo", disse à agência de notícias France-Presse a organização de defesa dos direitos dos animais PETA Ásia.

"Se os turistas evitassem estes locais, rapidamente se tornariam inviáveis e tragédias como esta teriam muito menos probabilidade de ocorrer", acrescentou a organização.