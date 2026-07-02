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Criança de 11 anos ao volante de carrinha atropela grupo de monges na Tailândia. Há pelo menos oito mortos

CNN Portugal , TFR
Há 46 min
Bandeira da Tailândia (AP)
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Além das vítimas mortais, outras 14 pessoas precisaram de ser transportadas para unidades hospitalares, quatro das quais em estado crítico

Oito monges budistas morreram atropelados esta quinta-feira depois de uma carrinha conduzida por uma criança de 11 anos ter abalroado um grupo de religiosos que participava numa peregrinação no nordeste da Tailândia.

O grupo, composto por 35 monges da província de Mukdahan, localizada a cerca de 600 quilómetros da capital Banguecoque, tinha iniciado uma caminhada de 260 quilómetros em direção à província de Ubon Ratchathani cerca de meia hora antes do acidente. Cinco pessoas morreram no local, enquanto outras três acabaram por não resisitir aos ferimentos já no hospital, segundo a Associated Press, que cita fontes locais.

Além das vítimas mortais, outras 14 pessoas precisaram de ser transportadas para unidades hospitalares, quatro das quais em estado crítico, segundo o governador da província de Mukdahan, Worrayan Boonnarat.

Imagens captadas por câmaras de vigilância e divulgadas pela associação de socorro Ruam Jai Mukdahan mostram os monges a caminharem em fila pela berma da estrada momentos antes de serem atingidos pela viatura.

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A polícia local informou que o menor se encontra sob custódia e será interrogado quando chegarem os serviços de proteção de menores.

As circunstâncias do acidente continuam a ser investigadas, embora os monges tenham relatado às autoridades que viram a carrinha a circular de forma descontrolada antes de sair da estrada e embater no grupo.

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Temas: Tailândia Monges Atropelamento Mortes Mukdahan
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