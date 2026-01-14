Pelo menos 22 mortos após queda de guindaste sobre comboio na Tailândia

Pelo menos 22 pessoas morreram  na sequência da queda de um guindaste de construção sobre um comboio de passageiros no nordeste da Tailândia, disseram as autoridades.

O guindaste caiu numa altura em que o comboio viajava da capital Banguecoque para a província de Ubon Ratchathani, causando o descarrilamento e um incêndio, de acordo com o Departamento de Relações Públicas da província de Nakhon Ratchasima.

O acidente ocorreu por volta das 09:00 (02:00 em Lisboa), envolvendo um guindaste que estava a ser utilizado na construção de uma ferrovia elevada de alta velocidade.

O departamento informou numa publicação nas redes sociais que o incêndio estava controlado e que as equipas de resgate estavam agora a procurar pessoas dentro do comboio, muitas das quais estavam presas em vagões de comboio tombados.

As operações de resgate tinham sido temporariamente suspensas devido a uma "fuga química", informou a polícia local, sem especificar a origem.

"Mais de 80" pessoas ficaram feridas, disse à agência de notícias France-Presse Thatchapon Chinnawong, responsável de uma esquadra de polícia de Nakhon Ratchasima, a nordeste de Banguecoque.

O ministro dos Transportes, Piphat Ratchakitprakan, disse que estavam 195 pessoas a bordo do comboio e afirmou ter ordenado uma investigação sobre o acidente, que ocorreu em Ban Thanon Kho, a 32 quilómetros de Banguecoque.

Os meios de comunicação da Tailândia e os cibernaturas publicaram nas redes sociais inúmeras imagens do desastre, mostrando parte do incêndio e dezenas de socorristas no local.

"Ouvi um barulho forte (...) seguido de duas explosões", disse Mitr Intrpanya, de 54 anos, um habitante que estava no local.

"Quando fui ver o que tinha acontecido, encontrei o guindaste apoiado num comboio de passageiros de três vagões. O metal do guindaste parecia ter partido o segundo vagão ao meio", acrescentou.

O guindaste fazia parte de um vasto projeto de construção de comboios de alta velocidade na Tailândia, iniciado em 2017, com uma década de atraso.

O projeto de 5,4 mil milhões de dólares (4,64 mil milhões de euros) tem como objetivo ligar Banguecoque a Kunming, no sul da China, passando pelo Laos. O primeiro troço está previsto ser inaugurado em 2028 e o segundo em 2032.

A linha é apoiada pela China como parte da iniciativa Uma Faixa, Uma Rota, lançada para impulsionar o comércio na região.

Os acidentes industriais, de construção e de transporte são relativamente frequentes na Tailândia devido à fiscalização, por vezes pouco rigorosa, das normas de segurança.

Em 2020, 18 pessoas morreram na Tailândia quando um comboio de mercadorias colidiu com um autocarro que transportava passageiros para uma cerimónia religiosa.

Oito pessoas morreram também em 2023, numa colisão entre um comboio de mercadorias e uma carrinha que atravessava uma ferrovia no leste do país.

