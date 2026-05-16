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Pelo menos oito mortos e 25 feridos numa colisão de comboios que provocou um incêndio num autocarro

CNN
Há 1h e 59min
Colisão de comboios na Tailândia (AP)

O acidente e em Banguecoque, na Tailândia envolveu um comboio, o autocarro, carros e motas

Pelo menos oito pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas depois de uma colisão de comboios ter provocado um incêndio que consumiu um autocarro público em Banguecoque, na Tailândia, este sábado, disseram as autoridades locais.

Os bombeiros e as equipas de socorro foram acionados assim que as chamas consumiram o autocarro e veículos que se encontravam nas proximidades, acrescentaram, informando ainda que o acidente envolveu um comboio, o autocarro, carros e motas.

As equipas de resgate trabalharam para retirar as vítimas feridas dos destroços enquanto os bombeiros combatiam o incêndio com mangueiras de água numa corrida contra o tempo para conter as chamas, disseram as autoridades.

O incêndio já foi controlado  e as equipas arrefecem a zona, libertam gases e continuam a busca por vítimas, informaram as autoridades.

A causa do acidente está a ser investigada.

Acidente em Banguecoque (AP)

 

Temas: Tailândia Colisão de comboios Acidente
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