Tailândia acusa Camboja de violar espaço aéreo com 250 drones

29 dez 2025, 10:17

Autoridades do Camboja ainda não se pronunciaram sobre a alegada violação do espaço aéreo tailandês

A Tailândia acusou esta segunda-feira o Camboja de violar o acordo de cessar-fogo em vigor, ao enviar 250 aparelhos aéreos não tripulados (drones) sobre o território tailandês.

O Exército da Tailândia indicou que mais de 250 drones foram detetados a entrar no país na zona de fronteira, nas últimas horas.

Para as Forças Armadas tailandesas, a ação do Camboja constituiu uma provocação e uma violação das medidas "destinadas a reduzir as tensões" entre Banguecoque e Phnom Penh.

As autoridades do Camboja ainda não se pronunciaram sobre a acusação da Tailândia sobre a violação do espaço aéreo.

Os dois países alcançaram um cessar-fogo no sábado, após três semanas de confrontos ao longo da fronteira comum de 800 quilómetros.

Os limites territoriais são disputados há décadas e foram herdados do período colonial francês.

De acordo com números oficiais, reconhecidos pelas Nações Unidas, os últimos confrontos provocaram 47 mortes: 26 do lado tailandês e 21 do lado cambojano.

Em julho, a primeira fase de confrontos fez 43 mortos em cinco dias, antes de ser acordado um cessar-fogo.

Um outro acordo foi posteriormente assinado a 26 de outubro em Kuala Lumpur, Malásia, na presença do presidente dos Estados Unidos, mas foi suspenso pela Tailândia, depois de vários soldados de Banguecoque terem ficado feridos na explosão de uma mina militar terrestre na zona de fronteira.