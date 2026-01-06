Tailândia acusa Camboja de violar cessar-fogo e ferir soldado

Agência Lusa , AM
6 jan, 06:20
Camboja (AP)

Camboja diz ter disparado por acidente contra território tailandês

A Tailândia acusou hoje o Camboja de violar o cessar-fogo entre os dois países, em vigor há 10 dias, com disparos de morteiros que feriram um soldado numa zona fronteiriça.

"O Camboja violou o cessar-fogo" ao disparar "granadas de morteiro na zona de Chong Bok", afirmou o exército tailandês num comunicado.

"Um soldado foi ferido por estilhaços", acrescentou, sem especificar a gravidade dos ferimentos.

Por sua vez, Phnom Penh comunicou a Banguecoque ter disparado acidentalmente contra território tailandês, anunciou o exército da Tailândia, após acusar o vizinho de violar o cessar-fogo e ferir um soldado numa zona fronteiriça.

"Uma unidade militar na zona foi contactada pela parte cambojana, que afirmou que não havia qualquer intenção de disparar contra o território tailandês e que o incidente tinha sido causado por um erro operacional", referiu o exército tailandês, em comunicado.

Um cessar-fogo pôs fim, em 27 de dezembro, a três semanas de combates, que causaram pelo menos 47 mortos e provocaram a deslocação de quase um milhão de pessoas de ambos os lados da fronteira disputada.

A Tailândia e o Camboja comprometeram-se, numa declaração conjunta, a suspender as posições militares e a cooperar nas operações de desminagem das regiões fronteiriças.

Os dois vizinhos do Sudeste Asiático estão há muito em desacordo sobre o traçado da fronteira conjunta de 800 quilómetros, decidida durante o período colonial francês.

Banguecoque e Phnom Penh acusam-se mutuamente de ter desencadeado esta última escalada mortal, após um primeiro episódio de confrontos em julho, que causou 43 mortos em cinco dias.

Temas: Tailândia Camboja Disparos

Ásia

