Camboja e Tailândia assinam "cessar-fogo imediato" no conflito fronteiriço

Agência Lusa , BCE
27 dez 2025, 08:41
Tailândia e Camboja assinam cessar-fogo (AP)

Os dois países estão há muito em desacordo sobre o traçado da fronteira de 820 quilómetros que os divide, decidida durante o período colonial francês

O Camboja e a Tailândia concordaram este sábado com um "cessar-fogo imediato" no conflito fronteiriço, que causou, pelo menos, 47 mortos e quase um milhão de deslocados em três semanas, de acordo com uma declaração conjunta.

"As duas partes concordam com um cessar-fogo imediato a partir da assinatura desta declaração conjunta, com efeito às 12:00 (hora local, 05:00 TMG) do dia 27 de dezembro de 2025", indica o documento, assinado pelos ministros da Defesa dos dois vizinhos do Sudeste Asiático, citada pela AFP.

"Ambas as partes concordam em permitir que os civis residentes nas zonas fronteiriças afetadas regressem às suas casas, o mais rapidamente possível, sem obstruções e em segurança e dignidade", acrescenta a declaração conjunta.

O texto menciona ainda o congelamento das posições militares, a remoção de minas nas zonas fronteiriças, a cooperação policial para combater a cibercriminalidade e a libertação por Banguecoque de 18 soldados cambojanos após 72 horas de cessar-fogo efetivo.

De acordo com os últimos balanços oficiais respetivos, 47 pessoas foram mortas no total nas últimas três semanas: 26 do lado tailandês e 21 do lado cambojano.

Os dois países estão há muito em desacordo sobre o traçado da fronteira de 820 quilómetros que os divide, decidida durante o período colonial francês.

Os dois países deram início na quarta-feira a um ciclo de negociações com duração prevista de quatro dias, que foi hoje concluído. As negociações decorreram num posto fronteiriço da província tailandesa de Chanthaburi, depois de o Camboja ter inicialmente exigido um "local neutro".

O primeiro-ministro cambojano, Hun Manet, revelou na sexta-feira que manteve uma conversa telefónica com o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, na qual discutiram formas de garantir um cessar-fogo ao longo da fronteira.

Temas: Tailândia Camboja

Ásia

Líder da Coreia do Sul diz ter pedido ajuda a Xi Jinping para travar Pyongyang

Ontem às 07:39

China acusa líder de Taiwan de “sabotar a paz” no discurso de Ano Novo

Ontem às 07:18

Dirigente de Hong Kong cancela visita aos EUA quatro horas após anúncio

Ontem às 06:31

Força Aérea de Taiwan procura piloto que se ejetou de um caça F-16

Ontem às 06:03
Mais Ásia

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41