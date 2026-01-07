Resultado final: Benfica 1-3 Braga

TAÇA DA LIGA || Braga está na final contra o Vitória
⚽ Golos
0-1 Pau Victor (19')
0-2 Zalazar (33')
1-2 Pavlidis (64')
1-3 Lagerbielke (81')
🟥 Vermelhos
Otamendi (90', acumulação de amarelos)
🔴⚪ Onze do Benfica
Trubin, Amar Dedic, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl; Ríos, Manu Silva; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Vangelis Pavlidis
Suplentes Diogo Ferreira, Franjo Ivanovic, Sidny, Schjelderup, Prestianni, José Neto, Gonçalo Oliveira, João Rego e Diogo Prioste
🟣⚪ Onze do Braga
Hornicek, Lagerbielke, Vítor Carvalho, Arrey-Mbi; Dorgeles, João Moutinho, Grillitsch, Leonardo Lelo; Rodrigo Zalazar, Pau Victor e Ricardo Horta
Suplentes Tiago Sá, Victor Gómez, Paulo Oliveira, Gabriel Moscardo, Gorby, Fran Navarro, Yanis, Diego Rodrigues e Gabri