Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38
Benfica Braga

TAÇA DA LIGA || Braga está na final contra o Vitória

CARREGUE AQUI PARA VER O RELATO
⚽ Golos
0-1 Pau Victor (19')
0-2 Zalazar (33')
1-2 Pavlidis (64')
1-3 Lagerbielke (81')
🟥 Vermelhos
Otamendi (90', acumulação de amarelos)
🔴⚪ Onze do Benfica

Trubin, Amar Dedic, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl; Ríos, Manu Silva; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Vangelis Pavlidis

Suplentes Diogo Ferreira, Franjo Ivanovic, Sidny, Schjelderup, Prestianni, José Neto, Gonçalo Oliveira, João Rego e Diogo Prioste
🟣⚪ Onze do Braga

Hornicek, Lagerbielke, Vítor Carvalho, Arrey-Mbi; Dorgeles, João Moutinho, Grillitsch, Leonardo Lelo; Rodrigo Zalazar, Pau Victor e Ricardo Horta

Suplentes Tiago Sá, Victor Gómez, Paulo Oliveira, Gabriel Moscardo, Gorby, Fran Navarro, Yanis, Diego Rodrigues e Gabri
Temas: Taça Liga Benfica Braga Benfica Braga Taça Liga Futebol

Benfica

01:46

Os (muitos) assobios à equipa do Benfica entre a festa do Sp. Braga

Ontem às 23:45
01:54

Mourinho cumprimenta Vicens, sai do relvado... e até houve lenço branco na bancada

Ontem às 23:45

Mourinho: «Árbitro mostrou os músculos a Otamendi, mas não faz com todos»

Ontem às 23:44
00:39

Rui Costa: «É lamentável não estarmos aqui no sábado por culpa nossa»

Ontem às 23:40
Mais Benfica

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41