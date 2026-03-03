Taça de Portugal: Sporting - FC Porto (20:45)

fc porto sporting

Acompanhe aqui a partida das meias-finais da prova rainha do futebol português

⚽ Golos
 

 

🟥 Vermelhos
🟢⚪ Onze do Sporting

Rui Silva, Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo, Hjulmand, Morita, Luís Guilherme, Trincão, Geny Catamo e Luís Suárez

Suplentes João Virgínia, Vagiannidis, Eduardo Quaresma, João Simões, Daniel Bragança, Pote, Souleymane Faye, Nuno Santos e Rafael Nel
🔵⚪ Onze do FC Porto

Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Pablo Rosario e Francisco Moura; Alan Varela, Seko Fofana e Rodrigo Mora; William Gomes, Terem Moffi e Pepê.

Suplentes Cláudio Ramos, Kiwior, Prpic, Zaidu, Froholdt, Gabri Veiga, André Miranda, Pietuszewski e Deniz Gul.
