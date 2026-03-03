Taça de Portugal: Sporting - FC Porto (20:45)

Acompanhe aqui a partida das meias-finais da prova rainha do futebol português
CARREGUE AQUI PARA REVER O RELATO
⚽ Golos
🟥 Vermelhos
🟢⚪ Onze do Sporting
Rui Silva, Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo, Hjulmand, Morita, Luís Guilherme, Trincão, Geny Catamo e Luís Suárez
Suplentes João Virgínia, Vagiannidis, Eduardo Quaresma, João Simões, Daniel Bragança, Pote, Souleymane Faye, Nuno Santos e Rafael Nel
🔵⚪ Onze do FC Porto
Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Pablo Rosario e Francisco Moura; Alan Varela, Seko Fofana e Rodrigo Mora; William Gomes, Terem Moffi e Pepê.
Suplentes Cláudio Ramos, Kiwior, Prpic, Zaidu, Froholdt, Gabri Veiga, André Miranda, Pietuszewski e Deniz Gul.