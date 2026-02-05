Desta vez não foi aos 96, foi mais tarde. Sporting teve de passar pelo impensável para chegar às meias da Taça

Há 1h e 16min

Geny Catamo acabou por reencaminhar os leões no sentido certo, depois de um susto que ninguém esperava ter empurrado o jogo para prolongamento

Foi preciso correr muito. Pelo menos foi preciso correr muito mais do que aquilo que Alvalade estava à espera.

Perante um frágil AVS que no campeonato tem apenas cinco pontos, o bicampeão Sporting foi obrigado a esforços que foram muito para lá do que se poderia pensar, mesmo que tenha acabado por levar o sorriso final, confirmando umas meias-finais que vão trazer dois Clássicos com o FC Porto.

E isso ganhou ainda mais legitimidade quando, aos 49 minutos, o Sporting se colocou a ganhar por 2-0, mostrando que o descanso de craques como Pedro Gonçalves ou Geny Catamo não era motivo para preocupação.

Foi com naturalidade que os leões se colocaram em vantagem, primeiro pelo reforço Luís Guilherme, que mostrou a Rui Borges que à direita toca música de outra forma.

À entrada da segunda parte novo golo, foi Paulo Vítor a meter a bola na própria baliza, deixando todos os adeptos em Alvalade descansados, já que ninguém podia prever o que aí vinha.

Talvez por isso se tenha dado tempo a Nuno Santos, por exemplo, que há tanto tempo não vestia a camisola verde e branca pela equipa principal.

Só que um penálti aqui e outro penálti ali – o ali foi aos 90+2 – devolveram o AVS ao jogo. Devolveram-no mesmo ao empate, que chegou em forma de escândalo às bancadas, com a visível desilusão de Maxi Araújo a mostrar como já ninguém pensava naquilo.

Mas foi mesmo assim. O Sporting teve de ir a prolongamento, onde parecia que a bola não queria de todo entrar, nem mesmo quando Luis Suárez a recebeu a centímetros da baliza – o colombiano parece só gostar dos golos difíceis.

Acabaria por Geny Catamo, trunfo resgatado ao banco, a inventar o 3-2, já ao minuto 117, bem para lá da hora, se a hora forem os 90 minutos. O Sporting, que vinha de quatro jogos consecutivos a marcar nos descontos - contra o Nacional foi aos 90+6 -, teve de suar mais do que esperava para vencer o adversário desta noite.

Agora marca encontro duplo nas meias-finais da Taça de Portugal com o FC Porto. Antes disso tem uma deslocação precisamente ao Estádio do Dragão, naquele que pode ser o jogo do título. Com uma correria desnecessária antes do Clássico, alguns jogadores podem acusar o prolongamento nas pernas na próxima segunda-feira.