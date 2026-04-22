Em direto: FC Porto 0-0 Sporting (1.ª parte)

TAÇA DE PORTUGAL | Farioli tira o lesionado Zaidu e ainda Varela, Mora e Pepê face ao jogo com o Tondela, Rui Borges só faz uma troca relativamente à derrota diante do Benfica. Martim não recuperou a tempo, está fora do onze e do banco do FC Porto. Sporting parte com vantagem de 1-0 para esta segunda mão. Siga tudo aqui
» SIGA AQUI O RELATO MAISFUTEBOL
GOLOS
Nada a assinalar
CARTÕES VERMELHOS
Nada a assinalar
ONZE DO FC PORTO
Diogo Costa; Alberto Costa, Thiago Silva, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Pablo Rosario, Victor Froholdt, Gabri Veiga, William Gomes, Oskar Pietuszewski e Deniz Gül.
SUPLENTES
Cláudio Ramos; Dominik Prpic, Francisco Moura, Alan Varela, Seko Fofana, Rodrigo Mora, Pepê, Borja Sainz e Terem Moffi
ONZE DO SPORTING
Rui Silva; Eduardo Quaresma, Diomande, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Hjulmand e Morita; Quenda, Trincão, Geny Catamo e Luis Suárez
SUPLENTES
João Virgínia; Zeno Debast, Vagiannidis, Ricardo Mangas, Daniel Bragança, Kochorashvili, Pote, Luis Guilherme e Rafael Nel