Resultado final: Sporting 1-2 Vitória

TAÇA DA LIGA || Surpresa: com dois golos de Ndoye nos descontos, o Vitória elimina o Sporting depois de afastar o FC Porto e está na final da Taça da Liga - e fica agora à espera de Benfica ou Braga. Segundo golo do Vitória foi validado pelo VAR: árbitro assistente tinha anulado por offside, mas Ndoye estava... 106 cm em jogo
CARREGUE AQUI PARA REVER O RELATO
⚽ Golos
1-0 Luis Suárez (13')
1-1 Ndoye (90+2')
1-2 Ndoye (90+11')
🟥 Vermelhos
nada a assinalar
🟢⚪ Onze do Sporting
Rui Silva, Fresneda, Quaresma, Matheus Reis, Maxi; João Simões, Hjulmand; Trincão, Ioannidis, Flávio Gonçalves; Luis Suárez
Suplentes João Virgínia, Morita, Vagiannidis, Kochorashvili, Daniel Bragança, Alisson, Rodrigo Ribeiro, Luis Guilherme, Rômulo Junior
⚫⚪ Onze do Vitória
Charles, Tony Strata, Abascal, Nóbrega, João Mendes; Gonçalo Nogueira, Beni Mukendi, Diogo Sousa; Oumar Camara, Nélson Oliveira e Noah Saviolo
Suplentes Juan Castillo, Miguel Maga, Matija Mitrovic, Rodrigo Duarte, Telmo Arcanjo, Samu, Fabio Gomez, Thiago Balieiro e Alioune Ndoye