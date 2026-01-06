Resultado final: Sporting 1-2 Vitória

6 jan, 19:28
A desilusão dos jogadores do Sporting após a derrota com o Vitória (PAULO NOVAIS/EPA)

TAÇA DA LIGA || Surpresa: com dois golos de Ndoye nos descontos, o Vitória elimina o Sporting depois de afastar o FC Porto e está na final da Taça da Liga - e fica agora à espera de Benfica ou Braga. Segundo golo do Vitória foi validado pelo VAR: árbitro assistente tinha anulado por offside, mas Ndoye estava... 106 cm em jogo

⚽ Golos
1-0 Luis Suárez (13')
1-1 Ndoye (90+2')
1-2 Ndoye (90+11')
🟥 Vermelhos
nada a assinalar
🟢⚪ Onze do Sporting

Rui Silva, Fresneda, Quaresma, Matheus Reis, Maxi; João Simões, Hjulmand; Trincão, Ioannidis, Flávio Gonçalves; Luis Suárez

Suplentes João Virgínia, Morita, Vagiannidis, Kochorashvili, Daniel Bragança, Alisson, Rodrigo Ribeiro, Luis Guilherme, Rômulo Junior
⚫⚪ Onze do Vitória

Charles, Tony Strata, Abascal, Nóbrega, João Mendes; Gonçalo Nogueira, Beni Mukendi, Diogo Sousa; Oumar Camara, Nélson Oliveira e Noah Saviolo

Suplentes Juan Castillo, Miguel Maga, Matija Mitrovic, Rodrigo Duarte, Telmo Arcanjo, Samu, Fabio Gomez, Thiago Balieiro e Alioune Ndoye
Temas: Taça da Liga Sporting Vitoria Guimaraes Meias finais

