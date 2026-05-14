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Mais de um milhão de cigarros ilegais apreendidos: homem detido pela GNR em Vila Real

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 17min
GNR

Operação da Unidade de Ação Fiscal levou à apreensão de tabaco avaliado em mais de 310 mil euros.

A GNR apreendeu mais de um milhão de cigarros, em Vila Real, e deteve um homem de 54 anos por suspeita de introdução fraudulenta no consumo, foi anunciado esta quinta-feira.

A ação, desencadeada pela Unidade de Ação Fiscal da GNR, decorreu na terça-feira e resultou na apreensão de mais de um milhão de cigarros que, segundo a força de segurança, não apresentavam a estampilha fiscal obrigatória nem qualquer documentação que comprovasse a sua origem legal.

A GNR disse, em comunicado, que o valor comercial do tabaco apreendido ultrapassa os 310 mil euros e que a sua eventual comercialização ilícita poderia ter causado um prejuízo ao Estado português de cerca de 226 mil euros, em sede de Imposto Especial de Consumo (IEC).

No decorrer da operação foram ainda apreendidos dois telemóveis que se encontravam na posse do suspeito.

O arguido foi detido por suspeita de introdução fraudulenta no consumo, foi constituído arguido e notificado para se apresentar no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Vila Real.

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Temas: Tabaco Contrabando GNR Cigarros Fraude

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