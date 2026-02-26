Conseguiu outra vez: russa que embarcou sem bilhete para Paris apanhada em caso igual - desta vez foi de Newark para Milão

Há 1h e 31min

Mulher está a tornar-se perita em fugas, mas voltou a ser apanhada já depois de conseguir escapar à segurança na zona de embarque

Uma mulher anteriormente condenada por contornar a segurança e os agentes da companhia aérea para embarcar num voo para Paris sem bilhete foi detida em Milão, Itália, por alegadamente ter embarcado clandestinamente mais uma vez.

Svetlana Dali conseguiu passar pelos funcionários da companhia aérea no portão C74 do Aeroporto Internacional Newark Liberty e embarcar no voo 19 da United Airlines na noite desta quarta-feira, segundo uma fonte das autoridades.

O Boeing 777-200, com capacidade para 364 passageiros, partiu de Newark às 17:51 (hora do leste dos EUA), de acordo com o FlightAware. A dada altura durante o voo de mais de sete horas, a equipa da companhia aérea descobriu que Dali estava a bordo sem bilhete.

Quando o avião aterrou em Milão, às 07:09 desta quinta-feira, foi detida pelas autoridades.

“A segurança e a proteção são as nossas maiores prioridades”, afirmou a United Airlines em comunicado. “Estamos a investigar o incidente e a colaborar com as autoridades competentes”.

O FBI det Newark informou a CNN que está ciente do “alegado passageiro clandestino”.

“Estamos a trabalhar com a Autoridade Portuária e a TSA nesta investigação em curso”, reiterou a porta-voz do FBI, Emily Molinari, em comunicado.

A CNN contactou a Administração de Segurança dos Transportes (TSA) para obter mais informações.

Dali embarcou clandestinamente para Paris em novembro de 2024

Em novembro de 2024, Dali, cidadã russa e residente permanente nos EUA, embarcou clandestinamente no voo 264 da Delta Air Lines, que partiu do Aeroporto Internacional John F. Kennedy com destino ao Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris.

Imagens de câmaras de segurança divulgadas após a sua detenção mostraram Dali a passar por um funcionário do aeroporto responsável pela segurança da tripulação e a caminhar com a equipa da companhia aérea, sem ser vista, pelo posto onde seriam verificados os seus documentos de identidade e cartão de embarque. Nesse momento, foi digitalizada e revistada, enquanto os seus pertences eram inspecionados.

No portão de embarque, com uma sweat cinzenta a cobrir a cabeça, Dali colocou-se no meio do que parecia ser uma família que viajava junta e passou pelo agente de embarque sem ser notada.

Já a bordo do avião, passou algum tempo aparentemente escondida na casa de banho para não ser vista pela tripulação, mas acabou por ser descoberta, segundo outros passageiros relataram à CNN. Foi detida após chegar a Paris.

Dali foi extraditada para os Estados Unidos e compareceu no tribunal federal de Brooklyn, onde o seu advogado nomeado pelo tribunal defendeu a sua libertação.

“Não acreditamos que ela represente um risco sério de fuga”, disse o defensor público federal Michael Schneider ao tribunal na altura. “Não é como se ela pudesse embarcar clandestinamente num voo todos os dias.”

No entanto, pouco depois de sair da prisão, aguardando julgamento, Dali tentou voltar a deixar os Estados Unidos, disseram os procuradores.

Em dezembro de 2024, conseguiu cortar uma pulseira eletrónica e embarcou num autocarro da Greyhound com destino ao Canadá, disse uma fonte policial à CNN na altura.

Dali foi detida e mantida sob custódia durante mais de sete meses até ser condenada por embarcar ilegalmente no voo para Paris. Posteriormente, foi condenada à pena já cumprida.

Durante a sua sentença, Dali reiterou a alegação de que acredita estar a ser envenenada e afirmou, através de um tradutor russo, que “todas estas ações foram tomadas para salvar a minha vida”.

O voo para Paris não foi a sua primeira tentativa, disseram os procuradores

Durante o seu julgamento por embarcar clandestinamente num avião em França, os procuradores garantiram que a mulher já tinha tentado embarcar em voos sem documentação pelo menos duas vezes antes.

Dali tentou embarcar clandestinamente num avião no Aeroporto Internacional Bradley, perto de Hartford, Connecticut, dois dias antes de conseguir embarcar no JFK, disseram.

E em fevereiro de 2024, os agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA encontraram-na escondida numa casa de banho numa área restrita na zona de chegadas internacionais do Aeroporto Internacional de Miami.