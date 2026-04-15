Presidente da República já nomeou os representantes nas regiões autónomas (e nos Açores há algo inédito)

Agência Lusa , AG
Há 1h e 3min
António José Seguro visita jovens no ISCSP (LUSA)

Nomeações foram divulgadas na página da Presidência

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O Presidente da República, António José Seguro, nomeou a professora universitária Susana Goulart Costa e o juiz desembargador Paulo Duarte Barreto Ferreira para representantes da República nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, respetivamente.

Susana Goulart Costa, açoriana, natural de Angra do Heroísmo, será a primeira mulher a desempenhar este cargo. Paulo Duarte Barreto Ferreira, natural do Funchal, é atualmente juiz no Tribunal da Relação de Lisboa.

Estas nomeações foram divulgadas através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

"O Presidente da República nomeou, nos termos do n.º 1 do artigo 230.º da Constituição da República Portuguesa, como Representantes da República para as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, a professora doutora Susana Goulart Costa e o juiz desembargador Paulo Duarte Barreto Ferreira, respetivamente", lê-se na nota.

A Presidência da República refere que "a professora doutora Susana Goulart Costa, nasceu em 1969 e é natural de Angra do Heroísmo".

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Segundo a mesma nota, é "professora associada com agregação na Universidade dos Açores e investigadora integrada no CHAM - Centro para as Humanidades da Universidade NOVA de Lisboa - Universidade dos Açores" e "atualmente diretora do departamento de História, Filosofia e Artes da Universidade dos Açores e Diretora Adjunta do CHAM - Açores".

Sobre Paulo Duarte Barreto Ferreira, a Presidência da República refere que "nasceu em 1962 e é natural do Funchal".

"Ingressou no Centro de Estudos Judiciários em 1987. Fez carreira na primeira instância nas Comarcas da Graciosa, Coruche, Seixal, Albergaria-a-Velha, Funchal e Lisboa. De 2014 a 2020, foi juiz presidente do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira. É atualmente, juiz no Tribunal da Relação de Lisboa, desde 2010", acrescenta-se.

Temas: Susana Goulart Costa Paulo Duarte Barreto Ferreira Representante da República Açores Madeira
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