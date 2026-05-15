Ébola volta a matar na RDCongo: já há 65 vítimas e centenas de casos suspeitos

Há 1h e 35min

Autoridades africanas alertam para novo surto de ébola no leste da RDCongo

A República Democrática do Congo (RDCongo) declarou um novo surto de ébola que já fez pelo menos 65 mortos, com mais 246 casos suspeitos, avançou esta sexta-feira a agência de saúde pública da União Africana (UA).

Em comunicado, o Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças da UA disse que os casos foram registados principalmente nas zonas de Mongwalu e Rwampara, na província de Ituri (leste).

A RDCongo, país vizinho de Angola, sofreu outro surto de ébola entre setembro e dezembro de 2025, que provocou 45 mortes e 64 casos na província de Kasai (centro).