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Ébola volta a matar na RDCongo: já há 65 vítimas e centenas de casos suspeitos

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 35min
Surto de ébola no Uganda (AP)

Autoridades africanas alertam para novo surto de ébola no leste da RDCongo

A República Democrática do Congo (RDCongo) declarou um novo surto de ébola que já fez pelo menos 65 mortos, com mais 246 casos suspeitos, avançou esta sexta-feira a agência de saúde pública da União Africana (UA).

Em comunicado, o Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças da UA disse que os casos foram registados principalmente nas zonas de Mongwalu e Rwampara, na província de Ituri (leste).

A RDCongo, país vizinho de Angola, sofreu outro surto de ébola entre setembro e dezembro de 2025, que provocou 45 mortes e 64 casos na província de Kasai (centro).

Temas: Surto Ébola Congo Saúde pública República Democrática do Congo
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África

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