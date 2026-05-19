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Africa CDC declara emergência de saúde pública devido a surto de ébola na RDC e Uganda

Agência Lusa , MSM
Há 37 min
Surto de ébola no Uganda (AP)

OMS reúne comité de emergência para avaliar o surto

A Agência de saúde da União Africana (Africa CDC) declarou na segunda-feira à noite "emergência de saúde pública" continental em resposta ao surto de Ébola na República Democrática do Congo (RDC) e no Uganda.

O surto na RDC resultou em 131 mortes confirmadas e 513 casos suspeitos, de acordo com os dados mais recentes das autoridades congolesas. Uma morte foi reportada na vizinha Uganda.

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças de África (Africa CDC), num comunicado divulgado na noite de segunda-feira, "declarou oficialmente o surto em curso da estirpe Bundibugyo do vírus Ébola, que afeta a República Democrática do Congo e o Uganda, como uma emergência de saúde pública continental".

Esta declaração, segundo a agência de saúde, "fortalecerá a coordenação regional, facilitará a rápida mobilização de recursos financeiros e técnicos e consolidará os sistemas de vigilância e laboratoriais".

A agência de saúde manifestou ainda a sua preocupação com o "elevado risco de disseminação regional".

A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que vai convocar esta terça-feira o seu comité de emergência para avaliar o surto de ébola.

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O ébola matou mais de 15.000 pessoas em África nos últimos 50 anos. Durante os surtos anteriores, a taxa de mortalidade variou entre os 25% e os 90%, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

A estirpe do vírus responsável pelo surto atual chama-se Bundibugyo e não existe vacina ou tratamento específico para esta variante.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) também emitiu no domingo um alerta internacional sobre o surto de ébola, o seu segundo nível de alerta.

Os Estados Unidos anunciaram na segunda-feira que iriam reforçar os controlos sanitários nas suas fronteiras para combater o vírus.

O vírus ébola transmite-se através do contacto direto com fluidos corporais de pessoas ou animais infetados e provoca febre hemorrágica grave, febre, vómitos, diarreia e hemorragias internas.

Temas: Surto Ébola República Democrática do Congo Uganda OMS

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