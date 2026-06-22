Surto de Ébola fez já 254 mortos no Congo. Autoridades admitem que o pico ainda não chegou

Há 1h e 22min

Autoridades acreditam que pode haver muitos mais casos ainda desconhecidos e que o pico do surto ainda está para acontecer no país

O Governo da República Democrática do Congo (RDCongo) elevou o número de mortes devido ao vírus Ébola para 254, estando incluídas nos 1.003 casos confirmados, na epidemia que foi declarada em 15 de maio no leste do país.

O Ministério da Saúde do Congo, num comunicado divulgado no domingo à noite, disse que um total de 100 pessoas recuperou da doença, que está concentrada na província de Ituri desde que a epidemia foi declarada.

As autoridades congolesas disseram anteriormente que 245 pessoas tinham morrido e que havia 933 casos confirmados de infeção pelo vírus Ébola.

Esta epidemia de Ébola, causado pelo raro vírus Bundibugyo, para o qual não existem vacinas e nem tratamento, foi a pior alguma vez registada no seu primeiro mês.

As autoridades admitem que pode haver muitos mais casos ainda desconhecidos e que o pico do surto ainda está para acontecer no país.

O rastreio de contactos continua a ser uma questão crucial para as autoridades locais, que atingiu uma taxa de cobertura de apenas 55%, informou o Ministério congolês.

As autoridades também ainda não identificaram o paciente zero do surto e precisam de rastrear mais de 35 mil pessoas que tiveram contacto com indivíduos infetados até à semana passada, disseram as autoridades.

A epidemia alastrou-se também para o vizinho Uganda, onde foram detetados 19 casos confirmados, incluindo 14 casos considerados importados da RDCongo, com duas mortes.

A OMS estima que o vírus tenha começado a circular em Ituri cerca de dois meses antes da declaração do surto e classificou a epidemia em 17 de maio como uma "emergência de saúde pública de importância internacional".

O vírus Ébola transmite-se por contacto direto com fluidos corporais de pessoas ou animais infetados e provoca febre hemorrágica grave, vómitos, diarreia e hemorragia interna.