"Especial perversidade": homem que passou para trás e para a frente com o carro por cima da cabeça da ex-namorada vai mesmo cumprir a pena máxima

Agência Lusa , PF
Há 2h e 4min
Justiça

Foi até ao local onde trabalhava a mulher e esperou que ela saísse, para depois acelerar fortemente e a atropelar, acabando por matá-la

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) manteve esta quinta-feira a condenação a 25 anos de prisão do homem que em 2024 atropelou e matou a ex-namorada, por considerar “preenchida a especial censurabilidade e perversidade” das circunstâncias do crime.

“O STJ considerou preenchida a especial censurabilidade e perversidade da circunstância em que o crime foi cometido, dada a forma insidiosa como o meio – veículo automóvel – foi utilizado para matar a vítima”, lê-se na nota do STJ sobre a decisão do tribunal superior relativa ao caso que levou à condenação de um homem de 43 anos em junho de 2025 pelo atropelamento mortal da ex-namorada em junho de 2024.

A decisão do STJ confirma a condenação, como reincidente, do arguido condenado por um crime de homicídio qualificado e por um crime de condução perigosa do veículo.

A 6 de junho de 2024, o homicida foi de carro até ao local de trabalho da ex-companheira, em Matosinhos, esperou que ela saísse e começasse a caminhar pelo passeio e, depois, acelerou fortemente, subiu o passeio e embateu com o carro contra ela, projetando-a para a estrada.

De seguida, em manobras de avanços e recuos, passou com o veículo por cima do corpo da vítima, com especial incidência na zona da cabeça, provocando-lhe a morte.

“Não há dúvidas de que o senhor cometeu estes factos. Em 30 anos de magistratura foi a primeira vez que me confrontei com um homicídio destes”, disse a presidente do coletivo de juízes do Tribunal de Matosinhos durante a leitura do acórdão que condenou o arguido em primeira instância.

A magistrada lembrou na altura que à data do crime, o homicida estava em liberdade condicional depois de, em novembro de 2009, ter matado uma ex-namorada com uma faca em Castelo Branco, crime pelo qual foi condenado a 15 anos de prisão.

Temas: Supremo Tribunal de Justiça Matosinhos

Crime e Justiça

Ministro da Administração Interna não vai tolerar comportamentos desviantes dos polícias

Há 18 min

"Especial perversidade": homem que passou para trás e para a frente com o carro por cima da cabeça da ex-namorada vai mesmo cumprir a pena máxima

Há 2h e 4min

Rapaz de 15 anos agredido em Braga. Ato foi filmado e divulgado nas redes sociais

Há 3h e 38min

PSP trava entrada de cocaína em Portugal: droga estava colada às pernas de dois passageiros provenientes do Brasil

Hoje às 16:32
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

FBI executa mandado de busca na casa do português que lidera escolas em Los Angeles

Ontem às 18:52

Portugal tem "a obrigação de exigir aos EUA uma explicação" para a "maior intensidade" dos movimentos na Base das Lajes

Ontem às 21:37

Incêndio destrói várias viaturas em Lisboa. Há suspeitas de crime

Hoje às 07:40

Piloto de caça norte-americano detido nos EUA por alegado treino da Força Aérea chinesa

Hoje às 06:53

Câmara de Gaia diz que Marés Vivas é um festival "anão" ao pé da "grande arma" que aí vem

24 fev, 23:46

Serviços sociais da Câmara de Lisboa em "falência técnica". Continuidade gera "dúvidas significativas"

Hoje às 07:00

Levantamento municipal aponta para mais de 118 milhões de euros de prejuízos na Marinha Grande

24 fev, 17:03

Não se sabe se correu risco de vida: Mike Fincke revela mais ou menos porque teve de regressar subitamente do Espaço

Hoje às 10:26

Em Leiria, há empresas que gravam a queda para "nos reerguermos daqui" e outras que percebem que "a guerra não se planeia". No fim, o tempo é "o nosso maior carrasco"

Ontem às 07:01

Caiu: fachada de prédio desaba no centro do Porto

Hoje às 17:40

Forças cubanas matam quatro pessoas a bordo de uma lancha registada nos EUA

Ontem às 23:18

Morreu Vítor Dias

Hoje às 11:30