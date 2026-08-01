Supertaça: FC Porto - Torreense

Partida decisiva no Estádio Cidade de Coimbra
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
GOLOS
(em atualização)
FC PORTO
TITULARES
Diogo Costa, Alberto Costa, Bednarek, Kiwior e Zaidu; Froholdt, Rosario e Gabri Veiga; William Gomes, André Silva e Pepê.
SUPLENTES
João Costa; Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Francisco Moura, Alan Varela, Eustáquio, Inbeom Hwang, Rodrigo Mora, Pietuszewski, Borja Sainz e Gül.
TORREENSE
TITULARES
Adriel Ramos, David Bruno, Stopira, Diadie e Javi Vásquez; Léo Azevedo, Alfaro e Nuah Jatta; Dany Jean, Drammeh e Luis Quintero.
SUPLENTES
Olmeta, Juan Maria, Kévin Zohi, Costinha, Zoabi, André Simões, Hugo Pérez, Mutombo, Baradji, Zé Breno e Joel Romero.