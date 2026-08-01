Supertaça: FC Porto - Torreense

CNN Portugal
Há 53 min
Relvado de Coimbra está assim a poucas horas do jogo
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Partida decisiva no Estádio Cidade de Coimbra

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GOLOS

(em atualização)

 

FC PORTO

TITULARES

Diogo Costa, Alberto Costa, Bednarek, Kiwior e Zaidu; Froholdt, Rosario e Gabri Veiga; William Gomes, André Silva e Pepê.

SUPLENTES

João Costa; Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Francisco Moura, Alan Varela, Eustáquio, Inbeom Hwang, Rodrigo Mora, Pietuszewski, Borja Sainz e Gül.

 

TORREENSE

TITULARES

Adriel Ramos, David Bruno, Stopira, Diadie e Javi Vásquez; Léo Azevedo, Alfaro e Nuah Jatta; Dany Jean, Drammeh e Luis Quintero.

SUPLENTES

Olmeta, Juan Maria, Kévin Zohi, Costinha, Zoabi, André Simões, Hugo Pérez, Mutombo, Baradji, Zé Breno e Joel Romero.

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Temas: Supertaça FC Porto Torreense
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