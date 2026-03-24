Morreu a atriz Carrie Anne Fleming

CNN Portugal , AM
Há 49 min
Carrie Anne Fleming (Getty Images)

Tinha 51 anos

A atriz canadiana Carrie Anne Fleming morreu, aos 51 anos, na cidade de Sidney, na Colúmbia Britânica, vítima de complicações relacionadas com cancro da mama, avança a Variety. A morte aconteceu a 26 de fevereiro. 

A morte foi confirmada por Jim Beaver, seu colega na série Supernatural, onde Fleming interpretou Karen Singer, mulher de uma das personagens centrais.

Nascida a 16 de agosto de 1974, em Digby, iniciou a carreira com participações em televisão e cinema, incluindo a série Viper e o filme Happy Gilmore. Ganhou maior notoriedade após integrar a série Masters of Horror, num episódio realizado por Dario Argento.

Ao longo da carreira, destacou-se sobretudo em produções de terror, com participações em vários projetos do género. Mais recentemente, teve um papel recorrente durante cinco temporadas na série iZombie.

Além do trabalho em televisão, participou também em diversas produções de teatro no Canadá.

Carrie Anne Fleming deixa uma filha.

Temas: Supernatural Carrie Fleming Carrie Anne Fleming Morte

Artes

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