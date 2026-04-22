Mercadona está a contratar para loja que abre em outubro. Dá férias extra, contrato efetivo e prémios

Há 1h e 56min

Cadeia espanhola continua a abrir lojas em Portugal - e a contratar trabalhadores

A Mercadona, que conta com 72 lojas em Portugal, anunciou a abertura de uma nova loja, em Portimão, e está a contratar para preencher os postos de trabalho necessários. Começando pela de Operador de Supermercado, com jornadas de 40 horas semanais e um vencimento anual de 15.293 euros brutos/anuais, com progressão até aos 20.915 euros brutos/anuais e até 29 dias de férias.

A empresa de supermercados tem ainda em aberto vagas para o posto de Auxiliar de Manutenção, que contará com uma jornada de 40 horas semanais e um vencimento anual bruto de 15.293 euros e progressão até aos 20.915 euros.

Todas estas ofertas de emprego assentam num contrato efetivo de trabalho e um período de formação, sendo remuneradas desde o primeiro dia. Nesta formação, todas as despesas estarão a cargo da empresa – alimentação, transporte e alojamento.

Esta nova loja em Portimão será a primeira no distrito de Faro e abrirá em outubro. Segundo comunicado da empresa, a nova superfície vai contar com uma área de vendas de 1.900 m2 e com as secções Talho, Peixaria, Charcutaria, Pastelaria e Padaria, Frutas e Legumes, Perfumaria, Cuidado do Lar e Animais de Estimação, Garrafeira e Pronto a Comer com self-service e várias opções de pratos preparados para levar ou comer na loja, numa zona exclusiva para o efeito.

O que a Mercadona tem para oferecer aos novos trabalhadores

Além do contrato efetivo de trabalho e de uma progressão salarial, a que acresce subsídio de alimentação, feriados e domingos, a empresa oferece até 29 dias de férias por ano, horários de trabalho conhecidos com um mês de antecedência e o reconhecimento do desempenho através do pagamento do prémio anual, que a partir do primeiro ano civil completo é equivalente a um salário extra e, a partir dos quatro anos de antiguidade, é de dois salários extra.

Semana extra de férias

A mais recente novidade da Mercadona é a atribuição de uma semana extra de férias ao total dos seus 115 mil trabalhadores, até 29 dias úteis de férias por ano.

Mercadona em Portugal

A empresa, que abriu a primeira loja em 2019 (Canidelo, em Vila Nova de Gaia), conta atualmente com 72 lojas e 7.500 trabalhadores em Portugal, com contrato sem termo desde o primeiro dia, segundo a empresa.

Ao longo de 2025, a Mercadona realizou um investimento total de 140 milhões de euros em Portugal e atingiu um volume de vendas de cerca de dois mil milhões de euros, mais 18% do que no ano anterior, tendo obtido um lucro líquido de 26 milhões de euros. Através da empresa portuguesa Irmãdona Supermercados, com sede em Vila Nova de Gaia (Porto), contribuiu com 273 milhões de euros em impostos, totalizando, desde 2019, 879 milhões de euros.

A empresa continuou, também, a trabalhar de perto com os seus cerca de mil fornecedores nacionais, aos quais comprou 1,5 mil milhões de euros. Este ano, a empresa tem previsto abrir 12 novas lojas e um investimento de 150 milhões de euros.