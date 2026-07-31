Menos horário e mais salário: Super Bock chega a acordo com sindicato e aumento mínimo é de 75 euros

Agência Lusa , AG
Há 50 min
Super Bock
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Sindicato fala em várias conquistas para os trabalhadores

A Super Bock e os sindicatos acordaram a redução faseada do horário de trabalho até às 35 horas semanais para todos os trabalhadores e um aumento salarial de 2,3%, num mínimo de 75 euros, foi anunciado esta sexta-feira.

Em comunicado, a Super Bock Bebidas e o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (Sintab) destacam o acordo alcançado como “histórico”, culminando um processo negocial que se prolongou durante nove meses e envolveu 13 reuniões e cinco plenários de trabalhadores.

O acordo é válido por um período de cinco anos, entre 2026 e 2030, no âmbito da negociação do novo Acordo Coletivo de Trabalho.

Em comunicado, o Super Bock Group considera o acordo “muito relevante, pois combina a redução faseada do horário de trabalho para as 35 horas com a evolução sustentada dos salários dos seus trabalhadores, estabelecendo condições para a estabilidade no médio e longo prazo”.

“A conjugação da melhoria do equilíbrio entre vida pessoal e profissional com a previsibilidade organizacional está alinhada com as prioridades do Grupo, dando continuidade às iniciativas que têm vindo a ser recentemente adotadas tendo em vista a sustentabilidade futura da organização”, refere.

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Por sua vez, o Sintab, destaca “entre as principais conquistas” do acordo o aumento salarial de 2,3%, com um mínimo de 75 euros mensais e efeitos retroativos a janeiro de 2026, que diz assegurar “uma valorização significativa dos salários, em particular dos trabalhadores com remunerações mais baixas”.

Em comunicado, o sindicato enfatiza ainda como “uma conquista de enorme alcance histórico” a decisão de reduzir progressivamente o período normal de trabalho até às 35 horas semanais para todos os trabalhadores da Super Bock.

“Trata-se de uma vitória de grande significado, que coloca a empresa entre as referências nacionais na valorização do tempo de trabalho e demonstra que é possível conciliar melhores condições de vida para os trabalhadores com o desenvolvimento da atividade económica”, considera.

Segundo refere, o acordo estabelece ainda “um compromisso de valorização salarial para os próximos anos, garantindo a preservação do poder de compra dos trabalhadores ao longo da sua vigência”.

De acordo com o Sintab, a proposta de acordo foi submetida à apreciação individual dos trabalhadores e aprovada por 81% dos participantes, conferindo à estrutura sindical "um forte mandato para a assinatura do novo Acordo Coletivo de Trabalho".

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Congratulando-se com o resultado do processo negocial, o Super Bock Group diz ter “assumido as suas responsabilidades sociais e uma postura de cooperação, diálogo e trabalho conjunto” com as entidades representativas dos trabalhadores, o que resultou num acordo “que reforça a visão a médio-longo prazo do grupo”.

Já o Sintab considera que este resultado “é, acima de tudo, uma vitória dos trabalhadores da Super Bock”, salientando que “foi a sua participação permanente, o debate coletivo realizado nos plenários, a confiança depositada na Comissão Negociadora Sindical e a disponibilidade demonstrada para prosseguir a luta, caso fosse necessário, que permitiram alcançar este desfecho”.

“Esta conquista confirma que os direitos não são oferecidos: conquistam-se através da organização coletiva, da unidade dos trabalhadores e da força da negociação sindical”, sustenta, apontando todo o processo negocial como um “grande exemplo de participação democrática, unidade e determinação”.

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