Homicídio na Marinha Grande. Inquilino mata senhorio após aumento da renda

Há 2h e 34min

Suspeito foi encontrado sem vida. Vítima era ex-vereador da câmara da Marinha Grande

Dois homens morreram na madrugada desta sexta-feira na sequência de um homicídio seguido de suicídio, na Marinha Grande.

A TVI e CNN Portugal sabem que um homem terá matado o seu senhorio antes de pôr termo à própria vida. Em causa estará um conflito relacionado com o aumento da renda para o dobro, situação que terá gerado tensão entre ambos. A vítima é o ex-vereador da câmara da Marinha Grande, Carlos Logrado.

O alerta foi dado durante a madrugada desta sexta-feira tendo os meios de socorro sido mobilizados para o local. À chegada, os dois homens foram encontrados já em paragem cardiorrespiratória, tendo os óbitos sido declarados no local.

A investigação está a cargo da Polícia Judiciária, que vai recolher indícios e a tentar apurar em detalhe o que motivou o desfecho trágico.

Os corpos serão depois encaminhados para o Instituto Nacional de Medicina Legal, onde serão realizadas as autópsias.