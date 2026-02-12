Suíços vão votar em referendo proposta para limitar população a 10 milhões

CNN , Charlotte Reck
Comboio na Suíça (Fabrice Coffrini/Getty Images)

A Suíça realizará uma votação histórica sobre a proposta de um partido de direita de restringir a população do país a 10 milhões, num momento de fortes diferendos acerca da imigração.

A proposta, apresentada pelo maior partido político do país, o Partido Popular Suíço (SVP), exige que o governo aja antes que a população – atualmente em 9,1 milhões – atinja o limite máximo proposto de 10 milhões.

Se a votação, marcada para 14 de junho, for aprovada, o governo terá de recusar a entrada de recém-chegados, incluindo requerentes de asilo e famílias de residentes estrangeiros, assim que a população atingisse 9,5 milhões.

Se a população atingisse 10 milhões, o governo seria forçado a rescindir o seu acordo de livre circulação com a União Europeia (UE), que é o maior parceiro comercial da Suíça.

Embora a Suíça não seja membro da UE, o país está integrado através de mais de 120 acordos bilaterais, que lhe garantem acesso ao mercado único da UE e à livre circulação de pessoas e comércio de mercadorias.

O SVP, que terminou em primeiro lugar em todas as eleições desde 1999, argumenta que a Suíça está a passar por uma "explosão populacional" que está a pressionar os serviços públicos, sobrecarregar as infraestruturas e a inflacionar o preço das rendas

O partido é o único a apoiar o limite populacional entre os membros do Conselho Federal executivo — uma coligação de sete lugares que toma decisões por maioria e votou contra a iniciativa.

Mas uma sondagem realizada no ano passado pela empresa suíça Leewas indica que a proposta tem amplo apoio.

O sistema de referendo da Suíça permite que propostas sejam submetidas a votação pública se reunirem pelo menos 100 mil assinaturas de eleitores qualificados em um prazo de 18 meses.

Numa publicação na sua conta no X, o SVP exortou o eleitorado suíço a votar a favor da moção, partilhando uma imagem aparentemente gerada por IA de pessoas ricas a brindar com champanhe num trono em cima de uma multidão de trabalhadores insatisfeitos. A legenda dizia: "Uma pequena elite económica lucra com a imigração excessiva – a maioria da população suíça sofre."

