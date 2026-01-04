Mais 16 vítimas do incêndio na Suíça identificadas, elevando o total para 24 das 40 mortes

Agência Lusa , MM
4 jan, 09:59
Bar Le Constellation, Suíça

Os corpos das vítimas recém-identificadas já foram entregues às suas famílias

A polícia suíça identificou mais 16 vítimas do incêndio da véspera de Ano Novo em Crans-Montana, elevando o número de vítimas confirmadas para 24, de um total de 40 mortos.

Em comunicado, a polícia também informou que os corpos das vítimas recém-identificadas já foram entregues às suas famílias.

Os corpos de 24 pessoas, entre as quais 11 menores e seis estrangeiros, foram identificados após o incêndio mortal num bar em Crans-Montana, na Suíça, na noite de Ano Novo, que causou 40 mortos e 119 feridos, anunciou hoje a polícia cantonal do Valais.

Além dos oito suíços previamente identificados, as autoridades cantonais anunciaram a identificação de outros dez suíços (quatro mulheres e seis homens) com idades entre 14 e 31 anos, dois italianos de 16 anos, um francês de 39 anos, um cidadão com dupla nacionalidade italiana e emiradense de 16 anos, um romeno de 18 anos e um turco de 18 anos.

Num comunicado, a polícia indica que também procedeu à devolução às famílias das vítimas identificadas, todas elas falecidas no sinistro que teve origem no bar “Le Constellation”.

A tarefa de identificação está a ser realizada pela Polícia Cantonal do Valais e pelo Instituto de Medicina Legal da Suíça.

Segundo o comunicado, está-se a trabalhar para identificar todas as vítimas, tanto as mortas como as feridas. A Polícia Cantonal do Valais publicará qualquer nova informação assim que estiver disponível.

No incêndio, 119 pessoas ficaram feridas, entre elas pelo menos uma cidadã portuguesa (outra estará desaparecida), a maioria com queimaduras muito graves e extensas.

As autoridades indicaram que não fornecerão mais informações sobre as mortes por respeito à privacidade das vítimas e das suas famílias.

Temas: Suiça Le constellation Ano novo Crans-Montana Incêndio

Europa

UE lamenta abandono da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Clima pelos EUA

Há 41 min

GUERRA AO MINUTO | Mais de um milhão de casas na Ucrânia sem energia e água após ataque russo

Há 1h e 4min

Parece um filme de ação com coprodução dos EUA e do Reino Unido - mas é um acontecimento real: a captura do "enorme e enferrujado" navio Marinera

Ontem às 23:55
02:32

"A minha família já perdeu a esperança de que eu regresse vivo": soldados ucranianos no Donbass desesperam com situação "mais difícil" no terreno

Ontem às 23:14
Mais Europa

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00