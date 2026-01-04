Suíça. Identificadas as 16 últimas vítimas do incêndio no bar no Ano Novo

4 jan, 20:38

O incêndio no bar Le Constellation provocou 40 mortos e 119 feridos

Foram identificadas este domingo as últimas 16 vítimas do incêndio ocorrido num bar na estância de montanha suíça de Crans-Montana da véspera de Ano Novo, disse a polícia, citada pela agência Reuters..



Isto significa que todas as 40 vítimas do incêndio, que deflagrou no bar Constellation na madrugada de 1 de janeiro, foram agora identificadas, disse a polícia suíça.



A polícia disse que não podia dar pormenores sobre as suas identidades. No entanto, de acordo com o site RTSInfo, dez das novas vítimas identificadas são suíça, na sua maioria jovens com idades entre os 15 e os 20 anos, além de uma pessoa de 31 anos. Entre as novas vítimas identificadas também estão três italianos de 16 anos, bem como um romeno de 18 anos, um francês de 39 anos e um turco de 18 anos.

O Governo português confirmou, este domingo, a morte da jovem portuguesa que estava desaparecida na sequência do incêndio do bar Le Constellation. Trata-se de uma jovem de 22 anos, natural de Santa Maria da Feira, mas criada desde muito pequena na Suíça. Era professora e tinha ido festejar a passagem do ano ao bar de Crans-Montana com um grupo de amigas.

O incêndio provocou também 119 feridos.

Foi aberta uma investigação criminal contra os gerentes do bar "Le Constellation",disseram a polícia cantonal e o Ministério Público do Valais em um comunicado conjunto no sábado. O casal é suspeito de homicídio culposo, lesão corporal por negligência e incêndio por negligência.

De acordo com os primeiros elementos e testemunhos, velas pirotécnicas podem estar na origem do acidente mortal. A investigação também deve se concentrar na colocação no teto da espuma acústica que pegou fogo, para determinar se esse material à prova de som estava em conformidade com os regulamento e se estará na origem do incidente.