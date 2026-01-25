Ela mudou-se da Califórnia para a Suécia em busca de uma nova aventura — e já visitou Portugal. Mas não estava preparada para tanto sossego

Há 2h e 31min

Há também outros prazeres. Adolfsson diz que gosta de estar perto do resto da Europa. O casal às vezes conduz até Copenhaga e depois voa para Portugal, ou segue até Estocolmo, a quatro horas de distância, onde podem “apanhar um avião para a Letónia ou Hungria".

Há poucas coisas que Arabella Carey Adolfsson goste mais do que pescar junto à sua casa do lago na Suécia durante o verão, ou pegar sua câmara e tirar fotografias à beleza natural ao seu redor.

Ela e seu marido Stefan, um sueco, costumam sair de barco de Torpön, a ilha onde moram, para as águas do Lago Sommen, apreciando as vistas pitorescas dos campos, florestas e penhascos ao redor.

"Aqui é lindo", diz Adolfsson, que nasceu e cresceu em San Diego, nos EUA, à CNN Travel. "A Suécia é linda. O lago é lindo. O ar é limpo. Não há trânsito."

Desde que se mudou para a Escandinávia, em 2022, depois de passar grande parte da sua vida na Califórnia, ela passou a apreciar o ritmo das quatro estações distintas — embora os invernos suecos "possam ser bastante rigorosos".

Um momento fortuito

Arabella Carey Adolfsson e o seu marido Stefan em Torpön, na Suécia. Cortesia de Arabella Carey Adolfsson

No entanto, quase três anos após a mudança, Adolfsson diz que adaptar-se à vida na Suécia teve um custo que ela não havia previsto totalmente.

Ela e o marido, que se conheceram e casaram em 2009, há muito imaginavam dividir o seu tempo entre a Suécia, o México e a Califórnia. Stefan e Adolfsson, que é mexicana-americana, têm três filhos e três netos.

Tentaram viver juntos na Suécia pela primeira vez em 2016, mudando-se para a cidade de Lund, no sul, perto de Malmö, mas depois de dois anos e meio Adolfsson voltou para os Estados Unidos, com saudades de casa.

Decidiram tentar novamente após o que ela descreve como um "momento fortuito" em agosto de 2022, quando encontrou um anúncio online de uma "linda" casa mobilada à beira do lago em Torpön. Num mês, compraram a propriedade e, em outubro, já tinham se mudado.

Só depois de chegar a Torpön é que Adolfsson percebeu que a sua nova casa ficava "no meio do nada". A ilha, pequena e pouco povoada, fica a pelo menos meia hora de carro do que ela chama de "civilização".

Apesar de já ter vivido na Suécia antes, mudar-se para uma região tão remota do país foi um choque cultural para Adolfsson. Os dias podem passar sem que ela veja ninguém além do marido.

"Adoro pessoas e tiro a minha energia de estar perto delas", conta. Em Torpön, acrescenta, os residentes tendem a manter-se isolados. Tem sido difícil fazer amigos.

Em San Diego, Adolfsson estava rodeada pela sua grande família alargada. A ausência dessa comunidade tem sido uma das adaptações mais difíceis para ela.

"Uma grande parte da minha vida foi-me tirada", diz. "E ainda não descobri com o que a substituir." No entanto, ela está grata por a sua irmã morar na Alemanha, que está no mesmo fuso horário da Suécia.

Reinício mental

A avó de três netos está maravilhada com a beleza natural de Torpön, que ela diz ser "animada" durante o verão. Jeppe Gustafsson/Shutterstock

A vida pode parecer diferente numa cidade, reconhece, em vez de numa ilha sem transportes públicos e com um único restaurante.

Torpön fervilha de atividade no verão — com caiaques, paddleboard, passeios de barco — mas os invernos são longos e tranquilos, com a ilha mais ou menos deserta.

Adolfsson e Stefan, que trabalha como professor substituto, planeiam cuidadosamente as suas idas ao continente para fazer compras, abastecendo-se antes de se retirarem para dentro de casa. Quando há 30 centímetros de neve à porta, eles "reúnem-se em casa e comem e bebem".

Adolfsson aprendeu que a adaptação requer uma reformulação mental. "É uma questão de reformular o programa que você estava acostumado a executar na sua cabeça", diz, "e executar um novo programa".

O "novo programa" de Adolfsson envolve conhecer o máximo possível da Europa. Já viajou para a Eslovénia, Letónia, Portugal, Alemanha e Maiorca desde que se mudou para a Suécia, fazendo colagens das suas fotografias para a família e amigos e escrevendo um livro infantil inspirado nos seus netos.

"Isso dá-me tempo para ser criativa", assegura.

As videochamadas mantêm-na em contacto com a família e os amigos nos EUA. Adolfsson aprecia as suas chamadas de domingo com a família, descrevendo como o seu neto de três anos "abraça o telefone" antes de se despedir. "Dou graças a Deus pelas tecnologias que temos agora, para que possamos ser expatriados e permanecer conectados", diz.

A língua tem sido outro obstáculo. Embora soubesse um pouco de sueco antes de se mudar, Adolfsson estava longe de ser fluente. As aulas ajudaram-na a comunicar-se melhor, mas as suas capacidades limitadas demonstraram ser uma barreira para a integração com os suecos. A reserva que ela percebe na cultura sueca também exigiu que fizesse alguns ajustes.

“Sou hispânica, e nós somos demonstramos afetos em toda parte”, diz. “Os suecos são mais reservados. Por isso, não há muitos abraços e beijos.”

Há muitas vantagens. A sua nova vida pode ser muito mais tranquila do que a que ela deixou para trás em San Diego, mas Arabella Carey, que trabalha remotamente, diz que há uma clara "ausência de stress", pela qual ela é grata.

Pés na terra

Segundo Adolfsson, a pequena ilha pouco povoada fica a pelo menos meia hora de carro da “civilização”. Cortesia de Arabella Carey Adolfsson

O custo de vida também é mais favorável. “Tudo é mais barato” na Suécia em comparação com a Califórnia, diz Adolfsson — especialmente a habitação. A água em sua casa é gratuita “porque vem do lago”.

Os cuidados de saúde na Suécia são muito mais baratos do que nos EUA, diz. Quando passou cinco dias no hospital após uma queda há alguns anos, ficou surpreendida ao receber uma conta total inferior a 100 dólares.

Embora tenha aprendido a apreciar muitos aspetos da vida sueca, a culinária não é um deles. Adolfsson sente falta do fácil acesso a boa comida mexicana e diz que tem sido difícil encontrar "uma tortilha decente". E, tendo aprendido a apreciar as "coisas boas da vida" à medida que envelheceu, vê-se em desacordo com a cultura sueca "pés na terra".

Adolfsson sente falta da facilidade de alguns aspectos da vida nos EUA, enfatizando que "a Suécia não é um país conveniente". E fica perplexa com o que descreve como a cultura do "faça você mesmo", que considera "muito admirável, mas muito além da minha compreensão".

Olhando para trás, Arabella Carey acredita que a mudança teria sido mais fácil e simples se tivesse acontecido quando era mais jovem. "A mudança é mais difícil quanto mais velho se fica", observa.

"Aqui é lindo", diz Arabella Carey sobre Torpön. Cortesia de Arabella Carey Adolfsson

Ela gostaria de ter compreendido melhor as técnicas e os comportamentos necessários para "explorar, integrar e assimilar" um novo lugar com facilidade antes de deixar os EUA, e sente que essas estão a tornar-se "habilidades necessárias" à medida que "nos tornamos mais globais".

Por enquanto, ela planeia permanecer na Suécia, voltando a San Diego a cada poucos meses e esperando, eventualmente, voltar para sempre — se conseguir convencer o marido.

O seu conselho a outras pessoas que estão a pensar em fazer uma mudança semelhante mais tarde na vida é garantir que "tenham uma ligação" com o lugar e "compreendam que isso vai levar tempo".

"Às vezes, vais sentir-te solitário e sozinho", acrescenta. "E vais ter alguns dias difíceis em que vais desejar estar em casa. Mas vais criar ótimas memórias."