Pelo menos 21 mortos em naufrágio de barco no rio Nilo

Agência Lusa , AM
Há 1h e 39min
Emergência

Barco transportava 30 passageiros que atravessavam o rio a norte da capital sudanesa

Pelo menos 21 pessoas morreram quando um barco virou na noite de quarta-feira no rio Nilo, no norte do Sudão, declararam as autoridades locais.

O governo do estado do Nilo afirmou, num comunicado publicado esta quinta-feira, que foram recuperados 21 corpos, sem especificar a causa do acidente.

De acordo com testemunhas entrevistadas pela agência de notícias AFP, o barco transportava 30 passageiros que atravessavam o rio a norte da capital sudanesa, Cartum.

