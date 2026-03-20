A Guerra Submersa: o paradigma dos narco-submarinos e a batalha pela supremacia no atlântico

Há 1h e 49min

O Oceano Atlântico, vasto e indomável, tem sido historicamente o palco onde as grandes potências projetam o seu poder e onde o comércio global encontra as suas artérias vitais. No entanto, nas duas primeiras décadas do século XXI, e com uma aceleração vertiginosa entre 2024 e 2026, este oceano transformou-se num campo de batalha de uma guerra não declarada, difusa e tecnologicamente sofisticada. Não se trata de um conflito convencional entre frotas nacionais, caracterizado por declarações de guerra e movimentos de porta-aviões, mas sim de uma "Guerra Assimétrica Naval" onde Organizações Criminosas Transnacionais (OCTs) desafiam a soberania dos Estados, a segurança das fronteiras e a integridade dos sistemas financeiros globais com uma eficácia que roça a impunidade.

A narrativa tradicional do combate ao narcotráfico, muitas vezes focada na interceção de lanchas rápidas ("go-fast boats") ou na inspeção de contentores em portos comerciais, sofreu uma rutura epistemológica e operacional. O paradigma mudou. A era da velocidade, onde a estratégia consistia em superar fisicamente as embarcações de patrulha através de motores de alta potência, cedeu lugar a uma era de furtividade, engenharia subaquática avançada e, mais recentemente e de forma alarmante, à autonomia robótica.

No início de 2026, o cenário de segurança marítima enfrenta o que analistas militares e estrategas de defesa classificam como um "ponto de inflexão". A recente Operação Adamastor, conduzida em janeiro de 2026 pela Polícia Judiciária (PJ) portuguesa, em estreita coordenação com a Marinha e a Força Aérea, não foi apenas mais uma apreensão estatística nos relatórios anuais de segurança interna. A interceção de um semi-submersível carregado com aproximadamente 9 toneladas de cocaína ao largo dos Açores, sob condições meteorológicas adversas que levaram ao afundamento da embarcação após a recolha da prova e detenção da tripulação, expôs a resiliência do modelo "tripulado" para cargas massivas. Contudo, eventos paralelos no Mar do Caribe e no Pacífico Oriental, nomeadamente a apreensão de drones submersíveis guiados por satélite, sugerem que estamos a transitar para uma fase híbrida de ameaças.

Este relatório 'Deep Dive' propõe-se a dissecar a anatomia desta ameaça emergente com uma granularidade sem precedentes. A análise não se limitará a relatar as apreensões; investigaremos a engenharia clandestina que permite a estas embarcações — construídas em estaleiros improvisados na selva amazónica ou colombiana — cruzar oceanos inteiros. Exploraremos a economia política que torna racional o descarte de um veículo de um milhão de euros após uma única viagem, e a resposta tecnológica e estratégica das forças de segurança europeias, norte-americanas e sul-americanas.

A aplicação da teoria da guerra assimétrica é fundamental para compreender este fenómeno. Como pode uma rede criminal, sem acesso a bases navais formais ou indústrias de defesa legítimas, inovar mais rapidamente do que as marinhas da NATO? A resposta reside na "Hipótese da Rainha Vermelha", um conceito evolutivo onde a adaptação contínua é necessária apenas para manter a posição relativa num ambiente competitivo. Enquanto os Estados estão limitados por processos de aquisição burocráticos, restrições orçamentais e legalidade internacional, os cartéis operam com orçamentos de I&D ágeis, impulsionados por margens de lucro astronómicas e uma total desconsideração pela segurança humana ou ambiental.

Baseando-nos em dados operacionais recolhidos entre 2024 e o início de 2026, relatórios de inteligência do MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre - Narcotics), e análises técnicas de engenharia naval, este documento visa fornecer aos decisores políticos, especialistas em defesa e ao público informado uma visão holística. Abordaremos desde a integração de comunicações de baixa latência (como a rede Starlink) nos sistemas de comando e controlo dos narco-submarinos, até à resposta da União Europeia com a criação do "Innovation Campus" e o rearmamento tecnológico da Marinha do Brasil e de Portugal com esquadrões de drones.

O Atlântico já não é apenas uma barreira natural; é um domínio contestado onde a tecnologia de ponta e a engenharia artesanal colidem. A compreensão profunda desta dinâmica é vital, pois o que está em jogo transcende a saúde pública afetada pelo tráfico de estupefacientes: trata-se da capacidade dos Estados de manterem o controlo sobre os seus domínios marítimos numa era de proliferação tecnológica não estatal.

1. A Génese e Evolução da Engenharia Clandestina: Da Velocidade à Invisibilidade

A história dos narco-submarinos é uma crónica darwiniana de adaptação e sobrevivência. Cada salto tecnológico ou tático por parte das autoridades gerou uma contramedida evolutiva imediata por parte dos traficantes, num ciclo contínuo de inovação e obsolescência que redefine a engenharia naval clandestina. Para compreender a ameaça atual dos drones autónomos de 2026, é imperativo analisar as gerações tecnológicas que os precederam.

1.1. A Era da Velocidade: As Go-Fast Boats (Década de 1980 - 2005)

Inicialmente, a lógica do tráfico marítimo baseava-se na velocidade bruta. As lanchas rápidas, conhecidas como go-fast boats, eram o vetor de escolha. Equipadas com cascos de fibra de vidro em "V" profundo e múltiplos motores fora de borda — frequentemente três ou quatro unidades de 250 a 300 cavalos de potência — estas embarcações apostavam na capacidade de superar fisicamente as embarcações de patrulha costeira. A doutrina era simples: detetar a interceção visualmente e fugir a velocidades que podiam exceder os 50 ou 60 nós.

No entanto, esta estratégia possuía uma falha fatal intrínseca: a visibilidade. Com a proliferação de radares de vigilância aérea e marítima, e a introdução de helicópteros com sensores infravermelhos (FLIR) e atiradores de elite embarcados, a velocidade tornou-se irrelevante. Uma lancha a saltar sobre as ondas cria uma assinatura de radar inconfundível e uma esteira visível a quilómetros de distância. A saturação do espaço aéreo e marítimo com sensores de longo alcance no Caribe e no Pacífico Oriental forçou os cartéis a reconsiderar a sua abordagem. A velocidade já não garantia a entrega; a invisibilidade, sim.

1.2. O Mergulho Estratégico: LPVs e SPSSs (2005 - 2020)

A resposta dos cartéis foi mergulhar. Surgiram os Low Profile Vessels (LPVs) e os Self-Propelled Semi-Submersibles (SPSSs). É crucial distinguir estas embarcações dos submarinos militares verdadeiros. A grande maioria dos "narco-submarinos" desta era não tem capacidade de navegar completamente submersa com autonomia prolongada ou profundidade operacional significativa. Em vez disso, operam à "cota periscópica", com o convés alagado ou rente à linha de água, deixando apenas uma pequena estrutura exposta para a entrada de ar e navegação.

Características Técnicas da Geração "Clássica":

Design e Materiais: Construídos predominantemente em fibra de vidro reforçada e madeira, materiais que são praticamente transparentes às ondas de radar convencionais. O design hidrodinâmico é otimizado para reduzir a esteira e a assinatura visual. A pintura, frequentemente em tons de azul-escuro, cinzento ou verde-água, é escolhida para se camuflar com as águas específicas da rota (costeira ou oceânica).

Assinatura Radar (RCS): Ao manterem a maior parte do casco submersa, estas embarcações reduzem a sua Secção Reta de Radar (RCS) para o equivalente a um pequeno tronco ou boia flutuante. Em estados de mar agitado (Sea State 3 ou superior), tornam-se virtualmente invisíveis para os radares de navegação padrão, perdendo-se no "ruído de fundo" (clutter) das ondas.

Propulsão e Assinatura Térmica: A dependência de motores diesel convencionais exigia um sistema de escape e admissão de ar (snorkel). Para combater os sensores térmicos (infravermelhos) das aeronaves de patrulha, os engenheiros do crime desenvolveram sistemas de arrefecimento de escape, onde os gases quentes são misturados com água do mar ou expelidos abaixo da linha de água, dissipando a assinatura térmica antes que esta possa ser detetada a partir do ar.

Capacidade e Logística: Com custos de construção a rondar 1 a 2 milhões de dólares, estas embarcações podiam transportar entre 2 a 8 toneladas de cocaína. A logística de construção envolvia estaleiros efémeros na selva, onde equipas de especialistas viviam isoladas durante semanas até à conclusão da obra.

O modelo intercetado na Operação Adamastor em janeiro de 2026 é um descendente direto e altamente evoluído desta linhagem. Capaz de travessias transatlânticas completas, partindo da América Latina e visando a Europa, demonstra a maturidade desta tecnologia. A sua capacidade de navegar milhares de milhas náuticas em condições de mar extremas no Atlântico Norte evidencia uma robustez estrutural e fiabilidade mecânica que rivaliza com a de pequenos estaleiros navais legítimos.

1.3. A Revolução Furtiva: Propulsão Elétrica e Híbrida (2020 - Presente)

A descoberta de um narco-submarino totalmente elétrico na Colômbia em 2020 marcou o início da "fase de furtividade total". Enquanto os SPSSs diesel ainda emitiam algum ruído e necessitavam de snorkels visíveis, as unidades elétricas representaram um salto qualitativo na evasão.

Estas embarcações, alimentadas por bancos massivos de baterias de iões de lítio (frequentemente excedendo 10 toneladas de peso em baterias), alimentam motores elétricos silenciosos.

Vantagens Táticas: Silêncio Acústico: A eliminação do motor de combustão interna remove o ruído e a vibração característicos que poderiam ser captados por sonares passivos ou boias hidroacústicas. Assinatura Térmica Nula: Sem gases de escape quentes, a embarcação torna-se um "buraco negro" térmico, indetetável por sensores FLIR mesmo à noite. Operacionalidade: Embora a autonomia seja significativamente menor do que a dos modelos diesel, estas unidades são ideais para os segmentos finais da rota ("last mile delivery") ou para serem rebocadas por navios mercantes ou pesqueiros ("navios-mãe") até próximo da Zona Económica Exclusiva (ZEE) do destino, onde são libertadas para completar a missão de forma autónoma e invisível.



1.4. O Paradigma Não Tripulado: A Era dos Drones (2025 - 2026)

A fronteira atual, consolidada entre 2025 e 2026, é a remoção do fator humano da equação. A captura de tripulações sempre representou o elo mais fraco na segurança operacional dos cartéis, fornecendo às autoridades informações valiosas sobre as redes de comando (o chamado "upstream intelligence"). A resposta lógica foi a automação.

Em julho de 2025, a Marinha da Colômbia intercetou o primeiro "drone narco-submarino" confirmado no Mar do Caribe, um evento que a comunidade de inteligência naval classificou como um divisor de águas.

Anatomia do Drone Narco (USV/AUV) de 2025/2026:

Comando e Controlo (C2) Global: A inovação mais disruptiva é a integração de terminais de internet por satélite de baixa órbita (LEO), especificamente a tecnologia Starlink (ou equivalentes). Antenas planas integradas na fuselagem permitem comunicações de banda larga, baixa latência e encriptadas em qualquer ponto do oceano. Isto permite que um piloto, sentado em segurança num apartamento em Bogotá, Cidade do México ou até na Europa, controle a embarcação em tempo real a milhares de quilómetros de distância, ajustando a rota para evitar tempestades ou patrulhas navais.

Navegação e Sensores: Estas unidades estão equipadas com sistemas de navegação inercial redundantes e GPS. Câmaras eletro-óticas na proa (para navegação à superfície) e sensores internos monitorizam o estado do motor e da carga, transmitindo telemetria constante para o operador remoto.

Capacidade e Estratégia de Enxame: Embora a capacidade de carga individual destes drones (estimada em 1.5 toneladas no modelo de 2025) seja inferior à dos grandes SPSSs tripulados (que chegam às 8-9 toneladas), o modelo operacional muda para o uso de "enxames" (swarms). Em vez de arriscar uma única carga massiva num grande submarino, os cartéis podem despachar cinco ou seis drones menores simultaneamente por rotas divergentes. A perda de um ou dois é estatisticamente aceitável e financeiramente irrelevante, enquanto a saturação dos meios de interdição garante que a maioria da carga chegue ao destino.

Custo e Descartabilidade: A ausência de sistemas de suporte à vida (oxigénio, comida, água, saneamento) simplifica o design e reduz o custo. Estas máquinas são puramente utilitárias, projetadas para uma única viagem.

A coexistência, em 2026, de "megaloads" tripulados (como visto na Operação Adamastor) e de vetores não tripulados ágeis indica uma estratégia híbrida por parte das OCTs: diversificação de risco e maximização do fluxo logístico através de múltiplos vetores tecnológicos.

2. A Teoria da Guerra Assimétrica Aplicada ao Narcotráfico Naval

Para compreender a resiliência e o sucesso contínuo das "narco-marinhas", é necessário analisar o conflito através das lentes da guerra assimétrica. Este conceito define um confronto onde os beligerantes possuem recursos, capacidades e estratégias diametralmente opostos, e onde o lado "mais fraco" (em termos convencionais) explora as vulnerabilidades estruturais do lado "mais forte".

2.1. O Rácio de Troca de Custos (Cost-Exchange Ratio) Desequilibrado

No coração desta assimetria encontra-se a economia brutal do conflito naval. Para as forças de segurança estatais, o custo da interdição é desproporcionalmente elevado em comparação com o custo da operação para os traficantes.

O Atacante (Cartel): Constrói um SPSS ou um drone naval por um valor estimado entre 1 a 2 milhões de dólares (no caso dos drones, potencialmente menos devido à produção em série e ausência de sistemas de suporte de vida). A carga transportada, contudo, tem um valor de mercado exponencialmente superior. Uma carga de 8 toneladas de cocaína, como a intercetada na Operação Adamastor, pode valer mais de 700 milhões de euros no mercado de retalho europeu. Mesmo com uma taxa de interceção de 20% ou 30% (estimativas otimistas), o lucro das viagens bem-sucedidas cobre largamente as perdas. O submarino é um ativo descartável ("one-way trip"); a sua perda é uma linha de custo operacional prevista nos livros de contabilidade do crime.

O Defensor (Estado): As marinhas ocidentais operam fragatas, corvetas e Navios de Patrulha Oceânica (NPO) que custam centenas de milhões de euros para construir e dezenas de milhares de euros por dia para operar e manter. A utilização de aeronaves de patrulha marítima (como os P-3C Orion ou C-295 da Força Aérea Portuguesa) adiciona custos horários de voo significativos. Além disso, a utilização de armamento avançado para neutralizar ameaças baratas (como o lançamento de mísseis contra drones) cria um rácio de troca de custos insustentável a longo prazo, onde o defensor gasta milhões para destruir uma ameaça de milhares.

Na Operação Adamastor, a mobilização de meios navais e aéreos sofisticados para caçar uma embarcação artesanal no meio do Atlântico ilustra este desequilíbrio. O Estado deve ter sucesso 100% das vezes para parar o fluxo; o traficante só precisa de ter sucesso uma vez para lucrar.

2.2. A "Hipótese da Rainha Vermelha" e a Coevolução Tecnológica

A dinâmica entre as forças de lei e os cartéis é a personificação da "Hipótese da Rainha Vermelha", um princípio da biologia evolutiva que postula que as espécies devem adaptar-se e evoluir continuamente não apenas para ganhar vantagem, mas simplesmente para sobreviver num ambiente onde os predadores e competidores também estão a evoluir.

Interdição vs. Evasão: As autoridades implementaram radares mais potentes -> Os cartéis baixaram o perfil das embarcações (LPV). As autoridades introduziram sensores infravermelhos (FLIR) -> Os cartéis adotaram isolamento térmico avançado e exaustores subaquáticos. As autoridades começaram a intercetar comunicações de rádio e telemóvel -> Os cartéis migraram para comunicações satélite encriptadas (Starlink) ou silêncio rádio total com navegação por waypoints pré-programados. As autoridades focaram-se na inteligência humana (HUMINT) através da captura de tripulações -> Os cartéis responderam com a introdução de sistemas não tripulados, eliminando a fonte de inteligência.



Esta "corrida armamentista" tecnológica é impulsionada pela necessidade existencial de ambas as partes, mas a velocidade de inovação dos cartéis, desimpedida por burocracias estatais ou regulações de segurança, é frequentemente superior.

2.3. O "Efeito Balão" e a Consolidação da Rota Atlântica

A pressão exercida pelas forças norte-americanas (JIATF-S) e regionais no Mar do Caribe e no Pacífico Oriental resultou no clássico "Efeito Balão": quando se aperta uma rota, o fluxo não desaparece, apenas se desloca para áreas de menor resistência. O Atlântico Sul e Norte tornaram-se as "autoestradas" preferenciais para o abastecimento do voraz mercado europeu.

As rotas em 2025/2026 deixaram de ser lineares. Envolvem agora complexas cadeias logísticas com pontos de transbordo na África Ocidental (Cabo Verde, Guiné-Bissau, Senegal, Golfo da Guiné) antes de seguirem para a Europa através da "entrada sul" (Península Ibérica) ou dos grandes portos do norte (Antuérpia, Roterdão). A posição geográfica dos arquipélagos portugueses (Açores e Madeira) e espanhóis (Canárias) torna-os pontos fulcrais de controlo e passagem, como evidenciado pela localização da interceção na Operação Adamastor (230 milhas dos Açores).

3. Estudo de Caso: A Operação Adamastor e o Confronto no Mar (Janeiro 2026)

A Operação Adamastor, culminada no final de janeiro de 2026, serve como o estudo de caso definitivo para compreender o estado da arte do conflito atual no Atlântico Norte. Esta operação não só resultou numa das maiores apreensões da história, como também expôs os desafios técnicos e ambientais da interdição em alto mar.

3.1. Anatomia Operacional e Inteligência Integrada

A operação não foi um evento fortuito, mas o clímax de uma vasta operação de inteligência transnacional. A coordenação foi assegurada pelo MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre - Narcotics), sediado em Lisboa, que atuou como o centro de fusão de dados. Informações fragmentadas partilhadas pela DEA (EUA) e pela NCA (Reino Unido) foram cruzadas com dados de vigilância da Polícia Judiciária (PJ) portuguesa. Esta colaboração permitiu restringir a área de busca na vastidão do oceano, transformando dados de inteligência ("houve uma partida") em dados operacionais ("o alvo está nestas coordenadas").

3.2. A Interceção e o Naufrágio

A fase tática da operação envolveu meios da Marinha Portuguesa e da Força Aérea. A localização do alvo ocorreu a aproximadamente 230 milhas náuticas a sul/sudoeste dos Açores. As condições meteorológicas no momento da interceção foram descritas oficialmente como "extremamente difíceis e perigosas", com mar revolto típico do inverno no Atlântico Norte.

O Alvo: Um semi-submersível (SPSS) de longo alcance, com cerca de 15 a 20 metros de comprimento, tripulado por quatro homens (três colombianos e um venezuelano).

A Carga: O interior da embarcação continha cerca de 300 fardos de cocaína, totalizando aproximadamente 9 toneladas (algumas fontes citam 8.8 toneladas ou valores próximos, dependendo da pesagem final dos fardos recuperados). O valor de mercado estimado ascende aos 710 milhões de libras (aprox. 830 milhões de euros) se vendida nas ruas do Reino Unido.

O Desfecho: A fragilidade estrutural destas embarcações "descartáveis" ficou patente durante a operação. Devido à instabilidade do casco (construído sem os padrões de segurança de um navio convencional) e à agitação marítima, o semi-submersível acabou por afundar. A PJ e a Marinha conseguiram recuperar a tripulação e uma parte significativa da evidência/carga antes do naufrágio, ou contabilizar a totalidade através da inspeção inicial, mas a perda da embarcação para as profundezas impediu uma análise forense completa da sua engenharia em terra.

3.3. Significado Estratégico

A Operação Adamastor confirma duas realidades contraditórias de 2026:

A Persistência do Tripulado: Apesar da ascensão dos drones, os "megaloads" em SPSSs tripulados continuam a ser a espinha dorsal do tráfico transatlântico para grandes volumes. A economia de escala de transportar 9 toneladas de uma só vez ainda compensa o risco para os cartéis. O Limite da Interdição Física: A dificuldade de rebocar e preservar estas embarcações em alto mar demonstra que a interdição física tem limitações logísticas severas. O oceano é, muitas vezes, o aliado final do traficante, apagando as provas físicas do crime.

O Diretor Nacional da PJ, Luís Neves, tem alertado para o aumento da violência e sofisticação das redes criminosas, sublinhando que operações desta magnitude exigem uma cooperação internacional sem falhas, uma vez que nenhum país consegue policiar o Atlântico sozinho.

4. A Resposta do Estado: Inovação Tecnológica e Estratégia Multinacional

Perante a sofisticação e a capacidade de adaptação do inimigo, a resposta estatal tem evoluído de uma abordagem puramente reativa e baseada na força bruta para uma estratégia baseada em inteligência integrada, fusão de dados e tecnologia de ponta.

4.1. O Papel Central do MAOC-N

O MAOC-N, com sede em Lisboa, consolidou-se como a pedra angular da defesa europeia no Atlântico. Atuando como um fusion center, agrega oficiais de ligação e inteligência de sete países da UE (Portugal, Espanha, França, Irlanda, Itália, Países Baixos, Alemanha) e do Reino Unido, além de manter parcerias estreitas com os EUA, Brasil e Cabo Verde. A eficácia do MAOC-N reside na sua agilidade. Em vez de longos processos burocráticos, a partilha de inteligência é imediata. Uma compra suspeita de motores marítimos na Colômbia, detetada pela DEA, pode ser cruzada com uma assinatura de radar anómala detetada por um satélite francês e resultar no despacho de uma fragata portuguesa ou espanhola em horas. Só nos últimos meses de 2025 e início de 2026, o MAOC-N coordenou apreensões massivas que demonstram a escala do desafio:

Novembro 2025: Interceção de 7 toneladas de cocaína em dois navios de pesca a 1000 milhas de Lisboa pela PJ e Marinha Portuguesa.

Dezembro 2025: Apreensão de 2.3 toneladas nas Caraíbas pela Marinha Francesa.

Janeiro 2026: A histórica apreensão de 10 toneladas no navio mercante ("Operação Marea Blanca") pela Espanha e as 9 toneladas do semi-submersível da Operação Adamastor.

4.2. Rearmamento Tecnológico: A Ascensão dos Drones Navais Estatais

Para combater uma ameaça não tripulada, os Estados estão a adotar a mesma tecnologia.

Portugal e a Plataforma Multifuncional: A Marinha Portuguesa posiciona-se na vanguarda com o desenvolvimento e entrada em serviço (prevista para 2026) do NRP D. João II. Este navio não é apenas um patrulha; é uma "plataforma porta-drones" multifuncional. Concebido para operar no vasto triângulo estratégico (Continente-Açores-Madeira), o navio funcionará como um hub, lançando e recolhendo drones aéreos (UAVs), de superfície (USVs) e subaquáticos (UUVs). Isto permite estender o "olhar" eletrónico da frota centenas de milhas além do horizonte do radar do navio-mãe, monitorizando vastas áreas do oceano de forma persistente e económica.

Brasil e o Poder Aéreo Não Tripulado: A Marinha do Brasil ativou, no final de 2025, o seu primeiro Esquadrão de Drones Táticos de Esclarecimento e Ataque. Esta unidade, baseada na Ilha do Governador, representa um salto doutrinário, integrando sistemas não tripulados nas operações de vigilância da "Amazónia Azul". A colaboração com a indústria nacional (como a parceria com a Xmobots e Petrobras) visa desenvolver drones VTOL (decolagem vertical) capazes de operar a partir dos navios da Esquadra, fornecendo vigilância persistente contra o narcotráfico e crimes ambientais. Além disso, o sistema SISFRON (Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras) continua a ser a primeira linha de defesa terrestre, utilizando radares e sensores óticos para tentar estancar o fluxo de drogas antes que estas cheguem ao mar.

4.3. O Futuro da Vigilância: IA e o "Innovation Campus"

A União Europeia reconheceu que as ferramentas convencionais são insuficientes. A nova Estratégia da UE sobre Drogas e Plano de Ação (2025-2030), lançada no final de 2025, define a situação como um "ponto de crise". Uma das iniciativas mais emblemáticas é a criação de um "Innovation Campus" de segurança, previsto para ser lançado em 2026. Este centro focará no desenvolvimento de tecnologias disruptivas, incluindo a aplicação de Inteligência Artificial (IA) para a análise preditiva de rotas de tráfico, monitorização de portos e desencriptação de comunicações, admitindo implicitamente que a superioridade tecnológica do Estado está em risco.

A tecnologia de IA está a ser usada para analisar o "Dark Ocean" — a vasta extensão de mar onde embarcações desligam os seus transponders AIS. Algoritmos avançados conseguem agora cruzar dados de satélite SAR (Radar de Abertura Sintética) com padrões de ondas para detetar as minúsculas assinaturas de radar dos narco-submarinos que escapariam ao olho humano.

5. Perspetivas Futuras: A Próxima Fronteira da Guerra Naval

À medida que a década avança, a guerra assimétrica no Atlântico prepara-se para entrar numa fase ainda mais complexa e perigosa. As tendências tecnológicas sugerem uma escalada onde a automação e a inteligência artificial serão os protagonistas.

5.1. Enxames e Autonomia Total

A interceção do drone na Colômbia em 2025 foi apenas o início. A tendência aponta para o uso de "enxames" (swarms) de micro-submarinos. Em vez de um grande alvo, as marinhas terão de lidar com dezenas de pequenos drones a navegar de forma coordenada e autónoma. A tecnologia de comunicação Starlink continuará a ser um facilitador chave, permitindo uma flexibilidade tática sem precedentes.

5.2. A Ameaça da "Propulsão Verde" e Novos Materiais

Rumores e tendências tecnológicas indicam que os cartéis estão a explorar a propulsão a hidrogénio ou células de combustível avançadas. Se concretizada, esta tecnologia eliminaria quase totalmente a assinatura térmica e acústica, tornando os narco-submarinos verdadeiros "fantasmas" para os sensores atuais. Além disso, o uso de novos compósitos e impressão 3D poderá permitir a fabricação descentralizada e rápida de cascos ainda mais furtivos.

5.3. Conclusão: Um Impasse Estratégico?

A análise dos dados de 2024 a 2026 sugere um impasse tático, mas uma preocupante desvantagem estratégica para os Estados. Apesar das apreensões recorde e do heroísmo operacional demonstrado na Operação Adamastor, o volume de cocaína que inunda a Europa continua a crescer, e o preço de rua mantém-se estável — o indicador económico definitivo de que a oferta continua a superar a interdição.

A assimetria favorece o atacante. A inovação no crime é rápida, descentralizada e impulsionada pelo lucro puro. A resposta estatal, embora tecnologicamente capaz, é financeiramente onerosa e politicamente lenta. A introdução de narco-submarinos não tripulados representa um xeque à atual doutrina de segurança marítima. Para vencer, ou pelo menos conter esta ameaça, os Estados não podem limitar-se a patrulhar o mar com navios cinzentos; devem dominar o espectro eletromagnético, a inteligência artificial e a cooperação jurídica internacional com uma fluidez e agressividade que rivalize com a dos cartéis. O Atlântico não é apenas água; é um domínio digital e físico em disputa, e nas suas profundezas silenciosas, o inimigo continua a inovar.

Fernando Montenegro escreve em português do Brasil