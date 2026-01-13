Fogo em habitação de Penafiel deixa sete moradores desalojados

Há 49 min

O incêndio que deflagrou hoje de madrugada numa casa em Santiago de Subarrifana, no concelho de Penafiel, deixou sete pessoas desalojadas, incluindo dois menores, disse à Lusa fonte daquele município do distrito do Porto.

O alerta para o incêndio na Rua da Presa numa casa de três pisos foi dado às 06:28 e considerado extinto às 09:30, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

Cerca das 11:30, o adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários de Penafiel, André Rocha, indicou que “o incêndio ficou confinado ao rés-do-chão, mas que não existem condições para que a família regresse a casa”.

“A rápida eficácia dos operacionais permitiu que as chamas não se propagassem para o primeiro e segundo andar. Mas a casa não pode ser habitada pelo fumo e pela carga térmica”, disse André Rocha.

Contactada pela Lusa, fonte da Câmara de Penafiel informou que, através dos serviços de Ação Social, “ativou de imediato todos os mecanismos de resposta social disponíveis” para garantir “o realojamento temporário da família afetada, assegurando condições de segurança, dignidade e estabilidade”.

“Foram igualmente assegurados todos os bens essenciais necessários ao apoio imediato do agregado familiar, estando a situação a ser acompanhada de forma permanente pelos serviços municipais”, refere a resposta à Lusa.

Dos sete residentes, dois tiveram de receber socorro no local devido à inalação de fumos.

“Mas não há registo de feridos, nem houve perigo para as habitações vizinhas”, assegurou a fonte da corporação da região do Tâmega e Sousa.

No terreno estiveram 15 bombeiros auxiliados por cinco veículos, bem como a GNR de Penafiel e o Serviço Municipal da Proteção Civil.

As causas deste incêndio estão a ser investigadas.