Portugal sem sistema de defesa anti-míssil de médio e longo alcance

CNN Portugal , AM
Há 1h e 6min
Míssil Stinger (AP)

REVISTA DE IMPRENSA | País dispõe apenas de mísseis FIM-92 Stinger

Portugal continua sem capacidade de defesa antiaérea de médio e longo alcance, mantendo apenas sistemas de curto alcance para responder a ameaças vindas do ar. A fragilidade tem sido apontada há vários anos por responsáveis militares e permanece por resolver.

Segundo fontes do Exército Português citadas pelo Público, o país dispõe apenas de mísseis FIM-92 Stinger, adquiridos na década de 1990 durante o governo de Cavaco Silva. Estes sistemas, guiados por infravermelhos, destinam-se a alvos a muito baixa altitude, como helicópteros ou drones.

A atual Lei de Programação Militar prevê investimentos totais de 5570 milhões de euros em equipamentos para as Forças Armadas, valor que fica aquém das necessidades inicialmente estimadas pelos chefes militares, que apontavam para cerca de 11 mil milhões.

No curto prazo, o Exército deverá receber quatro sistemas móveis RapidRanger, dois radares terrestres de vigilância com alcance de 100 quilómetros e 35 mísseis Starstreak. Até 2030, está ainda prevista a aquisição de 16 sistemas de mísseis-canhão operados remotamente no âmbito do programa europeu SAFE.

Apesar da lacuna, a defesa aérea portuguesa integra um sistema mais amplo que inclui radares e aviões F-16 Fighting Falcon, além da integração no sistema de vigilância da NATO, que utiliza aeronaves AWACS para deteção e alerta.

Portugal aderiu também à European Sky Shield Initiative, que prevê a aquisição de novos sistemas de radar e defesa aérea para reforçar a proteção do espaço europeu. Ainda não há datas para a entrega dos equipamentos.

Temas: Stinger Exército Português Defesa anti-míssil

País

Queda de neve coloca dez distrito sob aviso amarelo

Há 6 min

Portugal sem sistema de defesa anti-míssil de médio e longo alcance

Há 1h e 6min
13:19

"Fui de Doha até Riade - uma viagem de autocarro de 9 horas - e depois fomos para o avião da Força Aérea"

Há 1h e 48min

C-130 da Força Aérea com portugueses retidos no Qatar aterrou em Lisboa às 5:43

Há 2h e 54min
Mais País

Mais Lidas

"Remoção de olhos e testículos, amputações, rotura de bexigas": duas pessoas furaram o bloqueio à internet no Irão e relatam acontecimentos "insuportáveis"

7 mar, 08:00

Wall Street começa a chamar a atenção para os "ecos" da pior crise do século

7 mar, 17:08

Simulámos um ataque ao Irão com a IA usada pelo Pentágono e o resultado é "o pior de todos os cenários"

7 mar, 22:00

Grande incêndio obriga a encerrar a maior estação de comboios da Escócia

Ontem às 23:15

Este país rico em petróleo tem travado a ação climática. Está discretamente a construir um império de energia limpa

7 mar, 15:00

O Irão tem "dois motivos principais" para atacar os países vizinhos e há uma escalada que pode mudar tudo

Ontem às 07:00

Voo da TAP para Miami divergiu para Ponta Delgada devido a caso de odores

6 mar, 23:27

“Foram 12 anos de inferno”. Madalena foi vítima de violência, sobreviveu e, hoje, é uma mulher “louca pela vida”

Ontem às 09:00

"Já não é daqui a dois anos, está a acontecer agora": a IA vai mesmo "destruir" vários empregos e "o que estamos a ver é a fronteira do que pode ser o nosso futuro"

7 mar, 09:00

Depois do Irão e da Venezuela, Kim Jong-un tem de decidir como lidar com Trump

Ontem às 17:47

Porque sobe mais o preço do gasóleo do que o da gasolina

6 mar, 21:19

Países do Golfo Pérsico condenam "ataques nefastos" ao Kuwait e Bahrein

Ontem às 07:59