Quem é John Ternus, o próximo CEO da Apple?

Há 1h e 14min

Atual vice-presidente sénior de engenharia de hardware da Apple, vai tornar-se CEO da empresa a 1 de setembro

O veterano da Apple John Ternus irá assumir a liderança da empresa de quatro biliões de dólares como CEO a 1 de setembro.

“Depois de ter passado quase toda a minha carreira na Apple, tive a sorte de trabalhar sob a liderança de Steve Jobs e de ter Tim Cook como mentor”, afirmou num comunicado de imprensa que anunciou o seu novo cargo na segunda-feira.

Eis o que precisa de saber sobre o futuro CEO da Apple.

O que faz?

Ternus conhece a Apple por dentro: é atualmente vice-presidente sénior de engenharia de hardware da empresa, segundo o site da Apple. Isto significa que liderou a engenharia de hardware por trás dos produtos mais reconhecíveis da Apple, como o iPhone e o Mac, bem como inovações mais recentes como o Apple Vision Pro.

Teve um papel importante em novas linhas de produtos para o Mac, AirPods e iPhone. Segundo a Apple sua equipa foi essencial no desenvolvimento do novo MacBook Neo e da linha iPhone 17.

Há quanto tempo está na Apple?

Ternus está há um quarto de século na Apple. Entrou na equipa de design de produto em 2001 e tornou-se vice-presidente de engenharia de hardware em 2013. Em 2021, foi promovido à equipa executiva como vice-presidente sénior de engenharia de hardware.

Antes de entrar na Apple, trabalhou como engenheiro mecânico na Virtual Research Systems e licenciou-se em engenharia mecânica pela Universidade da Pensilvânia, segundo o comunicado.

A sua promoção mais recente não é uma surpresa — já era considerado há pelo menos um ano um dos principais candidatos a CEO.

O que tem pela frente?

Ternus tem, sem dúvida, um grande desafio pela frente. Cook ocupa o cargo de CEO desde 2011 e conduziu a empresa a atingir uma capitalização bolsista de 4 biliões de dólares na era pós-Steve Jobs.

A grande questão em torno de Ternus é a estratégia da Apple em inteligência artificial.

"Cook deixa um legado duradouro em Cupertino e haverá muita pressão sobre Ternus para ter sucesso desde o início, especialmente na área da IA", afirmou o analista Dan Ives num relatório na segunda-feira.

Enquanto Jobs era um empreendedor que assumia riscos, Cook alcançou um sucesso consistente no desenvolvimento de serviços a partir de produtos já existentes, como o Apple Watch, os AirPods e a Apple TV+. Cabe a Ternus decidir que caminho seguirá e se a Apple conseguirá criar a próxima grande novidade num panorama volátil da IA.

"Ternus é um engenheiro de hardware, o que indica que a Apple procurará diferenciação nos seus produtos físicos, mesmo enquanto procura reestruturar o dispositivo como um suporte para experiências inteligentes", afirmou o analista principal da Forrester, Dipanjan Chatterjee, num relatório.