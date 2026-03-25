Stephen Colbert vai escrever novo filme de "O Senhor dos Anéis"

CNN , Karina Tsui
Há 29 min
Stephen Colbert (AP)

 

 

Após o fim do seu programa “The Late Show”, Colbert vai fazer parte do projeto, ainda com título provisório, que conta com a colaboração de Peter Jackson e Philippa Boyens

Stephen Colbert já tem um novo trabalho alinhado para quando terminar a sua passagem de 11 anos como apresentador de “The Late Show” em maio — o comediante e conhecido superfã de J.R.R. Tolkien anunciou que Colbert vai coescrever e desenvolver um novo filme da popular saga “O Senhor dos Anéis”.

Colbert juntou-se ao realizador de “LOTR”, Peter Jackson, para revelar a novidade num vídeo de anúncio.

“Estou bastante feliz com isto… sabe o que os livros significam para mim e o que os seus filmes significam para mim”, disse o apresentador a Jackson, que liderou a equipa vencedora de Óscares por detrás das trilogias originais de “O Senhor dos Anéis” e “O Hobbit”, que arrecadaram quase 6 mil milhões de dólares.

Este será o segundo de dois novos filmes da saga de fantasia atualmente em produção na Warner Bros. Discovery, empresa-mãe da CNN, em conjunto com a New Line Cinema. A Warner Bros. partilhou o vídeo de anúncio nas suas redes sociais.

O filme tem, para já, o título provisório “Shadow of the Past”, segundo o Deadline.

Jackson também deu novidades sobre o próximo filme de “LOTR”, previsto para estrear em 2027 — “The Hunt for Gollum” — realizado e protagonizado por Andy Serkis, veterano da saga.

Colbert disse que o próximo capítulo será baseado em partes do livro “A Irmandade do Anel”, de Tolkien, que não foram incluídas nos filmes originais.

“Aquilo que me apanhei a reler vezes sem conta foram os seis capítulos iniciais de (‘A Irmandade do Anel’) que vocês nunca desenvolveram no primeiro filme naquela altura… e pensei: ‘Espera, talvez isto possa ser uma história própria que encaixe na narrativa maior’”, afirmou.

Colbert disse que discutiu a ideia com o filho, o argumentista Peter McGee, para trabalhar a estrutura da história.

“Demorei alguns anos a ganhar coragem suficiente para lhe ligar, mas há cerca de dois anos fiz isso. Gostou o suficiente para falar comigo sobre o assunto”, disse Colbert a Jackson.

Colbert afirmou que ele, McGee e Jackson têm trabalhado juntamente com a argumentista Philippa Boyens no desenvolvimento da história. “Não podia estar mais feliz por dizer que eles adoraram, e é nisso que vamos trabalhar”, disse.

Colbert anunciou em janeiro que o último episódio de “The Late Show with Stephen Colbert” será emitido a 21 de maio, depois de a CBS ter decidido no ano passado cancelar o programa de grande audiência, citando pressões financeiras.

Colbert fez referência ao fim do programa no anúncio mais recente, dizendo: “ao que parece, vou estar livre a partir deste verão.”

Não é segredo que Colbert é fã de longa data da série de fantasia, citando frequentemente os livros e filmes nos seus segmentos. O especialista em Tolkien também moderou um painel de “O Hobbit” em traje completo durante a Comic-Con em 2014.

Stephen Colbert vai escrever novo filme de "O Senhor dos Anéis"

Há 29 min

