Autocarro sem condutor embate contra edifício no centro do Porto. Autoridades estão a investigar

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Veículo abalroou uma moto e uma carrinha antes de embater no edifício

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) instaurou um processo de averiguação interna para apurar as circunstâncias em que um autocarro sem condutor embateu na manhã desta quarta-feira contra o edifício da Ordem da Trindade, no Porto.

Salvaguardando que “a segurança é um dos princípios fundamentais da STCP, tanto no que respeita aos colaboradores e parceiros como aos passageiros”, a empresa decidiu “instaurar de imediato um processo de averiguação interna para apurar as circunstâncias” em que ocorreu o incidente, lê-se numa resposta enviada à agência Lusa.

“[A averiguação terá como objetivo] determinar as respetivas causas e identificar eventuais medidas a adotar”, acrescenta.

Sem registo de feridos, um autocarro da STCP desgovernado embateu, cerca das 10:00, contra o edifício da Ordem da Trindade, no centro do Porto, abalroando uma moto e uma carrinha.

O incidente ocorreu quando não estaria ninguém no interior do autocarro e a viatura estava estacionada do lado direito da rua, junto ao parque de estacionamento da Trindade.

O autocarro terá descaído e cruzado a via até embater no edifício da Ordem da Trindade.

À Lusa, a STCP confirmou que não se registaram quaisquer feridos e garantiu que “a ocorrência foi prontamente acompanhada pelas autoridades competentes e pelas equipas” desta empresa de transportes públicos do Grande Porto.

“A STCP lamenta os constrangimentos causados à circulação na zona e agradece a compreensão de todos”, termina.