Nigel Farage, aliado de Trump, exige eleições imediatas após a demissão de Starmer

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Nos termos da legislação britânica, o Partido Trabalhista, atualmente no poder, não é obrigado a realizar eleições gerais até 2029

Nigel Farage, aliado de Trump e líder do partido de extrema-direita Reform UK, "exigiu a realização de eleições" após Keir Starmer ter anunciado a sua demissão.

"Se o Partido Trabalhista pensa que pode enfiar mais um político profissional no n.º 10, vai ter uma surpresa", escreveu Farage numa publicação nas redes sociais.

Nos termos da legislação britânica, o Partido Trabalhista, atualmente no poder, não é obrigado a realizar eleições gerais até 2029, cinco anos após as últimas. Os governos podem optar por realizá-las mais cedo, se assim o desejarem, embora o Partido Trabalhista não tenha dado qualquer indicação de que pretenda fazê-lo.

Na história política britânica recente, não é invulgar que os primeiros-ministros cheguem ao poder entre ciclos eleitorais gerais, embora, por vezes, optem por realizar eleições pouco depois de assumirem o cargo de primeiro-ministro.

O partido Reform UK lidera atualmente as sondagens de opinião nacionais, apesar de, neste momento, contar apenas com oito deputados no parlamento, pelo que é do interesse de Farage convocar eleições. No entanto, continua a não ser claro se conseguirão traduzir esta vantagem numa estratégia eleitoral viável que possa ser bem-sucedida no sistema eleitoral britânico de maioria simples.

Na recente eleição suplementar de Makerfield, Andy Burnham derrotou de forma retumbante o Reform UK, embora em condições muito específicas.