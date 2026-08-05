Operação policial depois de um anúncio polémico. O que se passa com a Starbucks na Coreia do Sul?

Há 1h e 42min

Marca já pediu desculpas em público e até despediu um executivo, mas os problemas não param

A sede da Starbucks Coreia foi alvo de uma operação policial esta quarta-feira, dando continuidade às investigações sobre a cadeia de cafetarias que enfrenta uma reação negativa em todo o país e uma crise de imagem devido a uma campanha publicitária desastrosa.

A polícia metropolitana de Seul confirmou à CNN que realizou buscas na sede a propósito do Dia da Libertação, feriado nacional que marca a libertação da Coreia do Sul da colonização japonesa durante a Segunda Guerra Mundial, mas recusou-se a fornecer mais pormenores.

Este é o mais recente problema para a Starbucks na Coreia do Sul, depois de uma campanha publicitária mal planeada, lançada há alguns meses, que provocou a indignação pública, obrigando a empresa a pedir desculpas e a despedir um executivo.

A crise começou em maio, quando a Starbucks Coreia - licenciada e gerida em grande parte pelo conglomerado coreano Shinsegae Group - lançou a campanha de marketing “Tank Day” para promover a sua linha de copos térmicos “Tank”.

Mas foi inaugurado no mesmo dia do Dia do Movimento de Democratização, que comemora o Levante de Gwangju de 1980, quando mais de 100 civis foram mortos durante manifestações pró-democracia lideradas por estudantes durante um período de regime militar.

A brutal repressão permanece viva na memória de muitas pessoas e é um tema sensível num país que trabalhou arduamente durante décadas para fazer a transição do autoritarismo para a democracia.

Esta é também uma das razões pelas quais o público coreano reagiu tão rápida e furiosamente quando o então presidente Yoon Suk-yeol declarou brevemente a lei marcial em dezembro de 2024, levando centenas de manifestantes - incluindo alguns que participaram na revolta de 1980 - a acorrer ao parlamento exigindo a revogação da declaração.

A campanha da Starbucks em maio provocou críticas do presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, eleito após a destituição de Yoon, que afirmou estar "indignado" com a campanha, segundo a Reuters.

A Starbucks Coreia emitiu um pedido formal de desculpas nesse mesmo dia, seguido pouco depois pela Starbucks Global, que informou ter iniciado uma investigação para apurar o sucedido. No dia seguinte ao lançamento da campanha, o Grupo Shinsegae despediu o CEO da Starbucks Coreia, alegando "marketing inadequado".

Desde então, a empresa registou uma quebra significativa nas vendas e está empenhada em minimizar os danos, chegando a encerrar todas as suas lojas na Coreia do Sul durante uma tarde em junho para que os colaboradores pudessem participar numa formação obrigatória sobre consciência histórica e sensibilidade social.