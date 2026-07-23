O Benfica ainda não é uma equipa, mas jogou contra uma na estreia. Isso explica tudo

António Guimarães
Há 52 min
St. Gallen-Benfica (FOTO: EPA/CLAUDIO THOMA)
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CRÓNICA ST. GALLEN 2-1 BENFICA | Entrada em falso para os encarnados numa prova à qual Rui Costa apontou alto

Dificilmente veremos o Benfica jogar muito mais vezes com Manu Silva e Miguel Figueiredo no centro do terreno. Essa é a boa notícia para Marco Silva. A má é que no primeiro jogo oficial da época a dupla foi mesmo essa, o que contribuiu naturalmente para uma entrada em falso na Liga Europa.

Os encarnados perderam por 2-1 na Suíça, frente a um St. Gallen que pareceu estar muito mais bem-preparado nesta fase. A equipa da casa também fez a estreia oficial na temporada esta quinta-feira, é certo, mas o facto de ter o plantel e a equipa técnica definidos há mais tempo também ajuda.

Pelo contrário, o Benfica parece muito mais uma equipa de dúvidas do que de certezas. Olhando para o onze, é fácil de perceber que Alexander Bah não será titular, António Silva está claramente de saída, Manu Silva e Miguel Figueiredo ainda têm de crescer - nem foi por eles, atenção - e Kaminski precisa de outro entrosamento.

Só assim de repente são pelo menos cinco os jogadores que entraram como titulares na estreia das águias e que dificilmente terão esse estatuto ao longo da época. Falta ainda perceber melhor os casos Pavlidis, Sudakov ou Rafa, claro.

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Essa falta de entrosamento notou-se praticamente sempre na partida, até porque do outro lado acontecia o contrário. O St. Gallen é já uma equipa bem definida e que vai à procura do que quer, sabendo o que quer.

Isso mesmo explica a brutal dificuldade do Benfica em sair da pressão, o que foi quase sempre notório na partida, havendo até momentos em que os suíços conseguiram algum sufoco sobre os encarnados.

O Benfica acabou por se apanhar a perder com justiça, perante um adversário melhor e mais objetivo. Acabou depois por empatar com um golo quase caído do céu, com Rafa a aproveitar uma transição rápida para igualar tudo e marcar o primeiro dos encarnados na nova época.

Tudo isto aconteceu à beira do intervalo e quase de seguida, o que mudou pouco o jogo. Assim, o St. Gallen continuou por cima e mais capaz, pelo que a vitória chegada já perto da reta final assenta bem aos suíços.

Como dissemos, a boa notícia para o Benfica é que esta não é, de todo, a sua melhor versão. A má notícia é que essa versão tem uma semana para aparecer, com o jogo no Estádio da Luz a tornar-se decisivo para manter a equipa numa prova para a qual Rui Costa atirou grande ambição.

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"Esta é a primeira competição que vamos fazer e não podemos falhar", afirmou em declarações onde também prometeu que o plantel não vai ficar assim.

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Temas: St. Gallen Benfica Liga Europa
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