Liga Europa: St. Gallen 0-0 Benfica (ao minuto)

Dupla de meio-campo escolhida por Marco Silva surpreende
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
ST. GALLEN
TITULARES
Ati-Zigi; Goal, Stanic e Okoroji; Vandermersch, Görtler, Daschner, Boukhalfa e Stevanovic; Witzig e Balde
SUPLENTES
Watkowiak, Hunziker, Frokaj, Fazliji, Besio, Owusu, Konietzke, Heydari e Ruiz
BENFICA
TITULARES
Trubin; Bah, António Silva, Lenglet e Dahl; Miguel Figueiredo e Manu Silva; Rafa, Sudakov e Kaminski; Pavlidis
SUPLENTES
Samuel Soares, Barrenechea, Ivanovic, Dedic, Tomás Araújo, Tiago Gouveia, Banjaqui, José Neto, Anísio Cabral, Gonçalo Moreira, João Rego e Rui Silva