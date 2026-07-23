Liga Europa: St. Gallen 0-0 Benfica (ao minuto)

CNN Portugal
Há 29 min
Marco Silva no treino do Benfica (FOTO: Rui Minderico/LUSA)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Dupla de meio-campo escolhida por Marco Silva surpreende

DIRETO MAISFUTEBOL-SIGA AQUI

⇔ FICHA DE JOGO ⇔

ST. GALLEN

TITULARES

Ati-Zigi; Goal, Stanic e Okoroji; Vandermersch, Görtler, Daschner, Boukhalfa e Stevanovic; Witzig e Balde

SUPLENTES

Watkowiak, Hunziker, Frokaj, Fazliji, Besio, Owusu, Konietzke, Heydari e Ruiz

 

BENFICA

TITULARES

Trubin; Bah, António Silva, Lenglet e Dahl; Miguel Figueiredo e Manu Silva; Rafa, Sudakov e Kaminski; Pavlidis

SUPLENTES

Samuel Soares, Barrenechea, Ivanovic, Dedic, Tomás Araújo, Tiago Gouveia, Banjaqui, José Neto, Anísio Cabral, Gonçalo Moreira, João Rego e Rui Silva

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: St. Gallen Benfica Liga Europa Onzes Marco Silva Miguel Figueiredo
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Benfica

Surpresa no meio-campo do Benfica: Marco Silva estreia Miguel Figueiredo

Há 21 min

Benfica contrata avançado ao Alverca para a equipa B

Há 2h e 11min

Voleibol: Alexandra Saykova é reforço da equipa feminina do Benfica

Há 2h e 14min

Se é oficial, está aqui: todas as entradas e saídas da Liga

Há 3h e 10min
Mais Benfica

Mais Lidas

Dono de restaurante com estrelas Michelin arrisca pena de prisão após usar 49 mil formigas em sobremesas

Ontem às 15:45

Morreu Kaylee Hottle, atriz de Godzilla. Tinha 18 anos

Ontem às 16:08

Inundações e queda intensa de granizo: tempestade "repentina" deixa rasto de prejuízos na costa italiana

Ontem às 16:06

"Incidente cibernético sem precedentes". Modelos de IA da OpenAI agem por conta própria, escapam ao controlo e invadem plataforma de 'machine learning'

Ontem às 13:13

Duas jovens portuguesas de férias em Formentera morrem após a mota em que seguiam colidir com táxi

Ontem às 19:03

Autocarro sem condutor embate contra edifício no centro do Porto. Autoridades estão a investigar

Ontem às 18:21

"Grave e reiterada negligência": Ordem dos Médicos investiga queixa contra oncologista após morte em Évora

Ontem às 18:29

Acidente fatal em Formentera: hospitais de São José e Vila Franca de Xira confirmam e lamentam morte de médicas portuguesas

Hoje às 12:06

Barragem abandonada está a degradar as gravuras do Côa. Património mundial já esteve mais de 500 dias submerso

Hoje às 09:00

Avião da EasyJet que descolou de Lisboa obrigado a aterragem de emergência a meio da viagem

21 jul, 22:58

Vendia artigos na feira com logótipos de marcas conceituadas. Foi detido por contrafação

Ontem às 13:58

Luís Represas não se quis "divorciar do passado", mas encontrou "a distância" que lhe permitiu "não perder o norte". Músico deixa 50 anos de canções

Ontem às 11:12