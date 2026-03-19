Depressão Therese provocou 15 ocorrências nos Açores nas últimas horas

Agência Lusa , AM
Há 1h e 2min
Mar agitado e vento forte na costa de Lagoa, ilha de São Miguel, devido à tempestade tropical Gabrielle (Lusa/ Eduardo Costa)

Maior parte das ocorrências estão relacionadas com “quedas de árvores e de estruturas”

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) registou esta quinta-feira 15 ocorrências provocadas pelo mau tempo em três ilhas do arquipélago.

Fonte do SRPCBA disse à agência Lusa que, na sequência das condições meteorológicas adversas que estão a afetar o arquipélago dos Açores, foram registadas até cerca das 08:00 locais desta quinta-feira (09:00 em Lisboa), 15 ocorrências, sendo 11 na ilha de São Miguel, três na ilha do Pico e uma na Terceira.

Segundo a fonte, a maior parte das ocorrências estão relacionadas com “quedas de árvores e de estruturas”.

O arquipélago dos Açores está a ser atingido pela depressão Therese, com um sistema frontal associado, que deverá provocar um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas que poderão atingir os 95 quilómetros por hora (km/h) no grupo Ocidental (Flores e Corvo) e os 110 km/h nos grupos Central e Oriental, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA prevê ainda que a agitação marítima aumente, com ondas que poderão alcançar os oito metros de altura significativa em todo o arquipélago.

"Devido à ação conjunta de um anticiclone centrado a oeste do arquipélago e da depressão Therese será favorecido o transporte de uma massa de ar polar, fria e instável, proveniente de latitudes mais elevadas, originando condições de tempo mais frio", ainda de acordo com o IPMA.

Prevê-se também a ocorrência de aguaceiros, por vezes fortes nos grupos Central e Oriental, que poderão ser de granizo e, ocasionalmente, acompanhados de trovoada.

Devido às previsões, o IPMA emitiu, na quarta-feira, avisos laranja por vento e agitação marítima para os grupos Oriental e Central e amarelo para o grupo Ocidental.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

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