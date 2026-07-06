Pelo menos 15 mortos em confrontos numa prisão no Sri Lanka

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Mais de uma centena de outros detidos também foram hospitalizados após os confrontos

Pelo menos 15 detidos e quatro guardas prisionais morreram durante confrontos violentos na noite de domingo numa prisão nos arredores de Colombo, no Sri Lanka, informou fonte médica.

Mais de uma centena de outros detidos também foram hospitalizados após os confrontos, disse à Agência France Presse (AFP), diretora do Hospital de Negombo, Pushpa Gamlath.

Os distúrbios começaram na noite de domingo, quando dois grupos de detidos, identificados como traficantes de drogas rivais, entraram em confronto na prisão de Negombo, que abriga cerca de 10.000 presos.

Fontes hospitalares acrescentaram que cerca de 50 feridos também foram admitidos no principal hospital da região.

"A situação saiu completamente do controlo", disse um policial à AFP, sob condição de anonimato.

Em dezembro de 2020, uma rebelião em uma prisão do Sri Lanka durante a pandemia de coronavírus fez 11 mortos e 117 feridos, forçando o governo de então a libertar centenas de detidos.

Segundo estatísticas oficiais, estão detidas nas prisões do Sri Lanka 41.250 pessoas, quase quatro vezes a sua capacidade prevista.