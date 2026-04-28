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Mais de 20 monges budistas apanhados com 110 quilos de canábis no Sri Lanka

CNN , Lucas Lilieholm
Há 44 min
Monges do Sri Lanka chegam para comparecer perante um tribunal após a sua detenção em Negombo, a 26 de abril de 2026 (Ishara S. Kodikara/AFP/Getty Images via CNN Newsource)

Homens tinham chegado da Tailândia com malas carregadas de droga

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As autoridades do Sri Lanka informaram que 22 monges budistas foram detidos por posse de mais de 110 quilos de canábis - droga ilegal no país - no aeroporto internacional da capital Colombo, na maior apreensão de droga alguma vez realizada no terminal.

Segundo o jornal estatal Daily News, as autoridades disseram que os homens, que regressavam da Tailândia, tinham malas contendo mais de cinco quilos de canábis cada, no Aeroporto Internacional de Bandaranaike.

A polícia afirmou que a operação foi realizada com base numa denúncia.

Afirmam que a droga estava escondida dentro das malas usando fundos falsos modificados.

O valor estimado dos narcóticos é superior a 3,45 milhões de dólares (1,1 mil milhões de rupias), de acordo com o portal oficial de notícias do governo.

O Sri Lanka tem penas severas para crimes relacionados com drogas e os aeroportos implementaram tecnologia para detetar artigos ilegais, de acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido. As detenções por crimes relacionados com drogas podem resultar em prisão sem acusação por tempo indeterminado e longas penas em caso de condenação.

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O incidente marca a primeira vez que monges budistas foram detidos no aeroporto a transportar drogas ilegais, segundo o jornal estatal Daily News.

O grupo, composto por jovens de várias partes do Sri Lanka, viajou para a Tailândia no dia 22 de abril com bilhetes fornecidos por um patrocinador, informou o Daily News, citando investigadores policiais.

O Departamento de Narcóticos da Polícia do Sri Lanka está a investigar se as atividades de contrabando estão ligadas a redes locais de tráfico de droga.

Os monges comparecerão perante o Tribunal de Magistrados de Negombo para os procedimentos legais e investigações subsequentes, de acordo com os meios de comunicação estatais.

Temas: Sri Lanka Droga Tailândia Canábis
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