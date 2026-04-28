Mais de 20 monges budistas apanhados com 110 quilos de canábis no Sri Lanka

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Homens tinham chegado da Tailândia com malas carregadas de droga

As autoridades do Sri Lanka informaram que 22 monges budistas foram detidos por posse de mais de 110 quilos de canábis - droga ilegal no país - no aeroporto internacional da capital Colombo, na maior apreensão de droga alguma vez realizada no terminal.

Segundo o jornal estatal Daily News, as autoridades disseram que os homens, que regressavam da Tailândia, tinham malas contendo mais de cinco quilos de canábis cada, no Aeroporto Internacional de Bandaranaike.

A polícia afirmou que a operação foi realizada com base numa denúncia.

Afirmam que a droga estava escondida dentro das malas usando fundos falsos modificados.

O valor estimado dos narcóticos é superior a 3,45 milhões de dólares (1,1 mil milhões de rupias), de acordo com o portal oficial de notícias do governo.

O Sri Lanka tem penas severas para crimes relacionados com drogas e os aeroportos implementaram tecnologia para detetar artigos ilegais, de acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido. As detenções por crimes relacionados com drogas podem resultar em prisão sem acusação por tempo indeterminado e longas penas em caso de condenação.

O incidente marca a primeira vez que monges budistas foram detidos no aeroporto a transportar drogas ilegais, segundo o jornal estatal Daily News.

O grupo, composto por jovens de várias partes do Sri Lanka, viajou para a Tailândia no dia 22 de abril com bilhetes fornecidos por um patrocinador, informou o Daily News, citando investigadores policiais.

O Departamento de Narcóticos da Polícia do Sri Lanka está a investigar se as atividades de contrabando estão ligadas a redes locais de tráfico de droga.

Os monges comparecerão perante o Tribunal de Magistrados de Negombo para os procedimentos legais e investigações subsequentes, de acordo com os meios de comunicação estatais.