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Confrontos no interior de prisão no Sri Lanka provocam pelo menos 25 mortos

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 44min
Bandeira do Sri Lanka (Getty Images)
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Alguns reclusos tentaram fugir, mas foram detidos

Confrontos no interior de uma prisão nos arredores da capital do Sri Lanka causaram a morte de, pelo menos, 25 pessoas, na maioria reclusos, e deixaram mais de 100 feridos, informaram as autoridades na segunda-feira.

A agitação na prisão de Negombo, a cerca de 35 quilómetros a norte de Colombo, começou entre os reclusos no domingo e, quando os guardas tentaram intervir na segunda-feira, os reclusos "começaram a atacar os funcionários prisionais", segundo o porta-voz da prisão, A.C. Gajanayake, citado pela agência Associated Press.

Alguns reclusos tentaram fugir, mas foram detidos, acrescentou a mesma fonte.

Um responsável do principal hospital público da região informou que sete funcionários prisionais e 18 reclusos morreram, enquanto outros 43 se encontram a receber tratamento devido a ferimentos.

A mesma fonte, que falou sob condição de anonimato, acrescentou que três outros hospitais estão a tratar de dezenas de feridos.

O ministro da Justiça do Sri Lanka, Harshana Nanayakkara, afirmou que o primeiro confronto eclodiu entre dois bandos rivais ligados ao tráfico ilegal de drogas.

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Uma vez restabelecida a ordem na segunda-feira à noite, os reclusos que lideraram a violência foram transferidos para duas outras prisões, acrescentou Nanayakkara.

Os distúrbios justificaram o destacamento de tropas do exército do país para o entorno da prisão.

As prisões do Sri Lanka estão em sobrelotação, com mais de 39 mil reclusos amontoados num sistema com uma capacidade total para apenas 10 mil presos.

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Temas: Sri Lanka Confrontos Prisão Mortos
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